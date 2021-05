Zinédine Machach komt niet weg met ‘in the streets, I kill you my friend’

Donderdag, 20 mei 2021 om 15:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:12

Zinédine Machach heeft een schikkingsvoorstel van een schorsing voor één wedstrijd geaccepteerd. De middenvelder van VVV-Venlo, die wordt gehuurd van Napoli, wordt door de aanklager betaald voetbal bestraft voor de 'dreigende taal' die hij vorige week donderdag uitte richting Devyne Rensch in de verloren wedstrijd tegen Ajax (3-1). "Naar het oordeel van de aanklager horen dergelijke uitingen niet thuis op een voetbalveld", zo klinkt het.

Na een normaal ogend duel om de bal sloeg de vlam in de pan in de Johan Cruijff ArenA. "In the streets, I kill you my friend", beet Machach Rensch toe. De verdediger van Ajax zei die uitspraak 'niet normaal' te vinden, maar reageerde met een knipoog voor de camera van ESPN. "Natuurlijk: je staat achter, het gaat niet zo goed, ik heb je in m’n broekzak… Dan ga je zulke dingen zeggen, maar ik vond het alleen maar grappig", verzekerde de verdediger van Ajax.

"Wat hij allemaal zegt, boeit me niet. Hij moet naar m’n straat komen, dan zien we wel", voegde hij lachend toe. "Ja, nu mag ik het ook zeggen. Maar ik maak een grapje." Scheidsrechter Dennis Higler riep de kemphanen bijeen en maande ze tot rust. Kaarten werden niet gegeven. Machach zal desondanks de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan, mocht VVV de optie tot koop in zijn huurcontract lichten.