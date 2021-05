Sakho lyrisch: ‘Als je die drie spelers in een shaker stopt, heb je alles’

Donderdag, 20 mei 2021 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:59

Het nieuws dat Karim Benzema deze zomer terugkeert bij de nationale ploeg van Frankrijk, heeft de tongen behoorlijk losgemaakt in de voetbalwereld. Na een geschil van vijf jaar met bondscoach Didier Deschamps is de spits van Real Madrid weer in genade aangenomen en op net op tijd terug om van waarde te kunnen zijn tijdens het komende EK. Mamadou Sakho spreekt met de komst van Benzema van de beste aanval ter wereld en kijkt uit naar de clashes met onder meer Portugal en Duitsland in Groep F.

Benzema raakte in 2014 betrokken bij een rel rond Mathieu Valbuena en werd vanaf 2015 niet meer opgeroepen. In 2014, toen Valbuena nog bij Olympique Marseille speelde, kwam een sekstape om onduidelijke redenen in handen van Karim Zenati, een jeugdvriend van Benzema. Het leidde ertoe dat de aanvaller lange tijd niet in aanmerking kwam voor de Franse nationale ploeg, tot afgelopen dinsdag. "Ik denk dat dit de beste aanval ter wereld is", doelt Sakho tegenover L'Equipe op de terugkeer van Benzema. De verdediger van Crystal Palace, die door Deschamps niet is opgenomen in de EK-selectie van Frankrijk, kijkt met bijzondere interesse naar de voorhoede van Les Bleus.

"Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé vormen een dodelijk aanvalstrio", gaat Sakho verder. "Als je die spelers in een shaker stopt, heb je alles. Snelheid, intelligentie, precisie en doelgerichtheid. Wie in de wereld heeft dat vandaag? Ik weet niet of mensen zich bewust zijn van de intelligentie in hun acties? Ze slagen er altijd in om zichzelf in een positie te zetten waarin ze gevaarlijk kunnen zijn. Dingen die voor hun heel eenvoudig lijken. Daarnaast spelen ze bij de grootste clubs ter wereld, dus het vermogen om zich aan elkaar aan te passen hebben ze ook nog. En dan nog maar te zwijgen over Kingsley Koman en Ousmane Dembélé."

De laatste keer dat Sakho uitkwam voor de Franse nationale ploeg was in november 2018, toen hij met Frankrijk met 1-0 te sterk was in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay. "Ik heb het genoegen gehad om, naast de wedstrijden, met deze spelers samen te trainen. Ik herhaal, zij hebben echt een bovengemiddelde spelintelligentie. Ze zien het altijd als eerst." Naast bovengenoemd vijftal heeft Deschamps in de aanvalslinie tevens de beschikking over Thomas Lemar (Atletico Madrid), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) en Olivier Giroud (Chelsea).