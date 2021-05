‘Napoli en AS Roma identificeren ’nieuwe Matthijs de Ligt‘ bij Ajax’

Donderdag, 20 mei 2021 om 14:28 • Rian Rosendaal

Mateja Milovanovic is op de radar verschenen van zowel Napoli als AS Roma, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De pas zeventienjarige verdediger van Ajax Onder-17 met Servische roots wordt zelfs al omschreven als 'de nieuwe Matthijs de Ligt'. Milovanovic wordt al enkele weken gevolgd door beide Serie A-clubs, al is er nog niet met hem en zijn management gesproken.

De Italiaanse krant ziet Milovanovic als een aantrekkelijke optie voor Napoli en Roma, daar de jonge verdediger bij Ajax nog geen profcontract heeft getekend. Er hoeft derhalve alleen een opleidingsvergoeding te worden betaald. Het talent van Ajax wordt in de Italiaanse media geroemd om zijn fysieke kracht en kwaliteiten aan de bal. Milovanovic is aanvoerder van Ajax Onder-17 en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij als jeugdinternational zijn debuut maakt voor Servië.

In gesprek met media uit Servië keek Milovanovic onlangs naar zijn ontwikkeling als jeugdspeler van Ajax. "Ik ben geen speler die zijn tegenstander opvreet, maar ik werk er wel hard aan om harder te worden in de onderlinge duels. Mijn tegenstander moet echt bang van me worden", zei de 1.81 meter lange Milovanovic, die in de zomer van 2018 de overstap maakte van Sparta Rotterdam naar Ajax.

Milovanovic benadrukte in januari 2020 in een interview op de website van Ajax dat hij niet alleen als centrale verdediger uit de voeten kan, al komt hij naar eigen zeggen wel het beste tot zijn recht in de achterste linie. "Ik kan ook op zes spelen. Maar op die positie moet je ogen in je rug hebben. Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de positie van centrale verdediger. Ik heb liever het spel voor me", aldus de Ajax-verdediger.