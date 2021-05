Gerucht over Griezmann ontkracht: ‘Het is een verzinsel van de pers’

Donderdag, 20 mei 2021 om 13:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:57

Het is uitgesloten dat Atlético Madrid meewerkt aan een ruildeal tussen João Félix en Antoine Griezmann, zo verzekert clubpresident Enrique Cerezo. In de Spaanse media verschenen in de afgelopen dagen verhalen over een mogelijke deal tussen de koploper in LaLiga en Barcelona, maar dat is wat betreft de leiding van Atlético geen optie. João Félix werd in 2019 voor een recordbedrag van 126 miljoen euro overgenomen van Benfica, terwijl Griezmann voor 120 miljoen euro de overstap maakte richting Barcelona.

"Het is absoluut een verzinsel van de pers", laat Cerezo op besliste toon weten in gesprek met Movistar. "João is ons boegbeeld. Uiteindelijk spelen de spelers waar ze willen spelen. Griezmann wil voor Barcelona spelen en João Félix voor Atlético Madrid." De Atlético-preses leek onlangs in een onderhoud met AS de deur nog op een kier te zetten wat betreft een eventuele terugkeer van Griezmann. "In dit leven is alles mogelijk, je weet het nooit."

In de Spaanse media verschenen vorig jaar zomer verhalen dat Griezmann Barcelona al na één seizoen wilde verlaten. Naar verluidt zette de Catalaanse grootmacht in op een ruildeal met João Felix. Ronald Koeman wist de Franse aanvaller er echter van te overtuigen om zijn verblijf in het Camp Nou te verlengen. "Voor de nederlaag in de Champions League tegen Bayern (2-8, red.) had Antoine één wens: vertrekken bij Barça", zei zijn voormalig zaakwaarnemer Eric Olhats destijds tegen RMC Sport. "Griezmann zag in dat hij geen deel uitmaakte van de toekomstplannen en zo niet verder kon. Hij onderzocht serieus hoe hij kon vertrekken. Maar een gesprek met Koeman stelde hem gerust. Hij ziet hem als een belangrijke speler voor de toekomst."

Cerezo ging daarnaast in op de situatie omtrent Luis Suárez, wiens contract bij Atlético op 30 juni afloopt. De preses hoopt dat de topschutter ook volgend seizoen te bewonderen is in het shirt van de koploper in LaLiga. "We zouden heel blij zijn als hij bleef. Hij heeft hier een contract en het is nu aan hem om te kiezen. Het zal zijn beslissing zijn uiteindelijk." Súarez staat op twintig doelpunten in LaLiga en kan zaterdag op bezoek bij Real Valladolid beslag leggen op de Spaanse titel. Het verschil met nummer twee Real Madrid bedraagt twee punten (83 om 81).