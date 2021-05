Ajax is Manchester United voor en legt formeel bod voor Sulemana neer

Donderdag, 20 mei 2021 om 12:34 • Rian Rosendaal

Ajax wil serieus werk maken van de komst van Kamaldeen Sulemana. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de landskampioen zelfs al een formeel bod heeft neergelegd bij zijn werkgever FC Nordsjaelland. Sulemana wordt ook intensief gevolgd door het scoutingsteam van Manchester United, al blijft een eerste aanbieding vanuit Engeland voorlopig uit.

"Sulemana staat bij veel clubs in hoog aanzien en er zijn momenteel de nodige geruchten", legt Romano uit in de Here We Go-podcast. "Er ligt op dit moment geen officieel voorstel op tafel van Manchester United, maar ze zijn wél onder de indruk van Sulemana en volgen hem dan ook intensief. Maar vergeet ook Ajax niet, want zij hebben al wél formeel een bod op hem uitgebracht." Welk bedrag Ajax precies overheeft voor de vleugelaanvaller is niet bekend. The Sun onthulde onlangs dat Manchester United 17,5 miljoen euro wil neerleggen voor het toptalent uit de Deense competitie.

De Telegraaf schreef vorige week dat er rekening moet worden gehouden met een transfersom van zes tot acht miljoen euro, terwijl in de Deense media bedragen worden genoemd die richting de veertien miljoen euro gaan. Ajax volgt Sulemana al een geruime tijd. Het Ghanese talent is bij de kersverse landskampioen in beeld om de opvolger te worden van Quincy Promes, die eerder dit jaar aan Spartak Moskou werd verkocht. Na het vertrek van de Oranje-international werd Oussama Idrissi gehuurd van Sevilla. De Marokkaans international keert na dit seizoen weer terug naar Spanje.

Mohammed Kudus, zelf ook afkomstig van FC Nordsjaelland, ziet de komst van Sulemana wel zitten. ""Hij is een snelle, behendige en slimme vleugelspeler", somt Kudus op in gesprek met ESPN. "Hij heeft alles. Hij zal goed passen in onze speelstijl. Zeker als snelle buitenspeler. Hij kan scoren en assists geven. Ik denk dat hij een perfecte speler is voor Ajax. De stap van Denemarken naar Manchester United is erg groot. Hij heeft het talent om er te kunnen spelen, want ik geloof in hem. De stap van Denemarken hiernaartoe in mijn ogen echter beter. Wat hij ook kiest, hij heeft de kwaliteiten om het overal te laten zien." Ajax wilde Sulemana in januari al aantrekken, maar Nordsjaelland liet hem destijds niet gaan. Volgens De Telegraaf heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met Sulemana in de hoop hem te overtuigen voor Ajax te kiezen.

