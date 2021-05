Dennis Bergkamp uit zorgen over situatie bij Arsenal: ‘Dat is ernstig’

Donderdag, 20 mei 2021 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Sinds Spotify-eigenaar Daniel Ek bekendmaakte serieuze plannen te hebben om Arsenal over te nemen, zijn ineens ook vele ogen op Dennis Bergkamp gericht. De voormalig aanvaller en clublegende moet samen met Thierry Henry en Patrick Vieira een belangrijke rol gaan vervullen als de plannen van Ek daadwerkelijk worden tot uitvoer worden gebracht. Volgens Bergkamp ziet Ek Arsenal absoluut niet als een speeltje en is de Zweed serieus van plan om Arsenal in de toekomst weer mee te laten doen om de bovenste plekken in de Premier League.

Bergkamp, die woensdag door de Premier League werd toegevoegd aan de Hall of Fame, maakt zich zorgen over de huidige situatie bij Arsenal. "Net als Patrick en Thierry herken ik het Arsenal uit onze eigen tijd steeds minder terug", vertelt de oud-voetballer in gesprek met Voetbal International. "In het DNA van Arsenal zit de ambitie om hoofdprijzen te pakken. Het nooit accepteren van verlies. Die mentaliteit is langzaamaan verdwenen. Ik proef berusting over de huidige situatie. Dat is ernstig. Alsof het, gezien de financiële verhoudingen, normaal is dat Arsenal in de middenmoot eindigt. Dat hoort niet bij deze club. Het DNA van Arsenal moet hersteld worden."

Ook dit seizoen doet Arsenal niet mee om de bovenste plekken. De ploeg van Mikel Arteta staat negende in de Premier League en loopt zeer waarschijnlijk Europees voetbal mis. "Met wat extra geld erin pompen en de trainer ontslaan kom je er niet", weet ook Bergkamp. "Als Arsenal volgend seizoen bovenin wil meedraaien, zullen ze in elke linie een wereldtopper moeten halen. Terwijl de club al tijden de aantrekkingskracht mist voor deze categorie spelers. Vandaar dat er structurele veranderingen moeten plaatsvinden. Het gaat hier om de ruggengraat van Arsenal. Dit is een ingrijpend project van de lange adem."

Bergkamp vreest niet dat Ek Arsenal als een speeltje ziet. Via een Zoom-meeting zocht de Zweed contact met de drie clublegendes van Arsenal om zijn plannen toe te lichten. "Daniel is zijn hele leven al Arsenal-fan", vertelt Bergkamp. "Een echte. Ook hij bleek zich al langer zorgen te maken over de neergang bij de club. Toen de Super League het nieuws dagenlang domineerde, ontplofte Daniel zo ongeveer. Dat was het moment waarop hij wilde doorpakken en contact met ons opnam. Dat maakte vanaf het eerste moment indruk. Het werd me meteen duidelijk hoe diep het supporterschap bij Daniel zit. Dat vind ik belangrijk: Daniel ziet een overname niet als de koop van een leuk speeltje. Integendeel."