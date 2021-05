Fraser schoot uit zijn slof tegen Joey Kooij: ‘Heb ik excuses voor aangeboden’

Donderdag, 20 mei 2021 om 12:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:55

Na afloop van het play-offduel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (2-0) ging het woensdagavond niet alleen over de finaleplek van Feyenoord en de uitschakeling van de ploeg van Henk Fraser. De trainer van Sparta voelde zich benadeeld door de arbitrage en richtte zich tijdens de persconferentie onder meer tot scheidsrechter Jochem Kamphuis, die in de ogen van Fraser had moeten ingrijpen bij de 2-0 van Feyenoord. De Sparta-coach was dusdanig teleurgesteld in het arbitrale kwartet dat hij in de rust van het duel de confrontatie zocht met vierde man Joey Kooij.

Feyenoord gooide het duel in een tijdsbestek van twee minuten in het slot door treffers van Steven Berghuis en een eigen doelpunt van Tom Beugelsdijk. De verdediger van Sparta werd voorafgaand aan de tweede treffer echter bij zijn shirt gegrepen door Nicolai Jörgensen, waarmee de spits van Feyenoord een belangrijk aandeel had in de treffer. "Dit seizoen heb ik nagenoeg niks gezegd over de VAR, over beslissingen van de VAR of over beslissingen van de scheidsrechters", aldus Fraser na afloop. "Vandaag reageerde ik iets feller in de tunnel. Dat hoef ik nu niet te zeggen, maar dat heb ik met name gedaan tegenover Joey Kooij. Daar heb ik na de wedstrijd mijn verontschuldigingen voor aangeboden. Dat accepteerde hij gelukkig. Hij begreep het zelfs enigszins."

Fraser is dan ook van mening dat de tweede Feyenoord-treffer geen doorgang had mogen vinden. "Het is dit jaar voor het eerst dat ik heb gehoord dat je kan natrappen en rood krijgt als het niet raak is, maar wel met agressie was", vervolgt Fraser zijn pleidooi. "En het is ook nieuw dat je iemand kan natrappen en iemand daarmee raakt, maar als je lief kijkt geen rood krijgt. Er worden tackles gemaakt waar je voorheen rood voor kreeg. Nu zeggen ze dat de snelheid ook bepalend is. Vanavond heb ik weer een nieuwe gehoord. Dat het blijkbaar niet hard genoeg vastpakken was. Als we nu gaan praten over of er wel of niet hard genoeg wordt vastgepakt, snap ik wel dat er hier en daar wat irritatie komt. Het is gewoon heel onduidelijk, ook voor de mannen zelf."

Voorafgaand aan de 1-0 van Berghuis, die raak schoot uit een strafschop, voerde Fraser een welbekende truc door door doelman Maduka Okoye te laten behandelen om zijn ploeg van tactische aanwijzingen te voorzien. Iets wat niet voor het eerste gebeurde dit seizoen. "Iedereen is op zoek naar de mazen in de wet", licht Fraser de blessurebehandeling van Okoye toe. "Dat is er één, dus ik heb daar gebruik van gemaakt. Niet sportief, dat weet ik, daar mag iedereen weer over schrijven. Fraser kan soms heel erg onsportief zijn, dat klopt."