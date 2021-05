Buffon hint naar opvallende terugkeer: ‘Maar ik wil van niemand cadeautjes’

Donderdag, 20 mei 2021 om 11:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:27

De kans bestaat dat Gianluigi Buffon zijn laatste interland voor Italië nog niet heeft gespeeld. De doelman, die woensdagavond met Juventus beslag legde op de Coppa Italie door in de finale Atalanta met 1-2 te verslaan, zegt de deur naar de nationale ploeg op een kiertje te houden. De laatste keer dat Buffon een officiële interland speelde namens Italië is drieënhalf jaar geleden. Wanneer Buffon daadwerkelijk zijn opwachting gaat maken tijdens het WK van 2022, staat hem een nieuw record te wachten.

Nooit eerder slaagde een speler er namelijk in om aan zes WK's deel te nemen. De teller van Buffon staat momenteel op vijf, daar de 43-jarige doelman sinds het WK van 2002 op alle wereldkampioenschappen actief is geweest. "Ik voel me nog steeds sterk", reageerde Buffon tegenover Rai Sport. "Ik ben de Buffon die ik altijd ben geweest, maar ik wil van niemand cadeautjes. Laten we eerst maar kijken hoe ik er in december 2022 voor sta. Als iemand vindt dat ik het shirt van Italië verdien, zeg ik geen 'nee'. Ik laat me verrassen. Het leven moet geleefd worden zoals ik op dit moment doe, vol enthousiasme tot de laatste seconde."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De laatste keer dat Buffon het shirt van de Azzurri over zijn hoofd trok tijdens een officiële wedstrijd was op 13 november 2017, toen hij zijn doel schoon hield in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (0-0). Buffon kon daarmee niet voorkomen dat Italië op uiterst pijnlijke wijze het WK misliep. Het leek het einde van de interlandcarrière van de betrouwbare sluitpost, totdat hij een halfjaar later plots werd opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Engeland en Argentinië. Het duel met Argentinië (0-0) staat voorlopig te boek als de laatste wedstrijd waarin Buffon zijn opwachting maakte.

Buffon kreeg de voorbije jaren van bondscoach Roberto Mancini al meerdere keren de mogelijkheid om eenmalig terug te keren bij de nationale ploeg voor een afscheidstournee, maar bedankte daar vriendelijk voor. "Ik bedank hem publiekelijk omdat hij altijd heel attent en delicaat tegen me is", vertelt Buffon. "Hij is het zeker niet verschuldigd en ik ben er ook niet bewust naar op zoek. Als dat zou gebeuren en Mancini en de Federatie wilden dat ik dit zou doen, zou ik het accepteren, maar alleen als ik besluit te stoppen met spelen. Voorheen was het niet logisch om dat te doen."

Het is nog maar de vraag of en waar de carrière van Buffon wordt voortgezet. In een interview met beIN Sports liet hij onlangs weten een einde te maken aan zijn loopbaan bij Juventus door aan te geven na dit seizoen te zullen vertrekken. "Ik heb besloten om Juventus aan het einde van het seizoen te verlaten en mijn contract niet te verlengen", zo klonk het uit de mond van de 176-voudig international van Italië. "Of ik stop, of ik vind een situatie die me motiveert om door te gaan en een nieuwe levenservaring op te zoeken. Ik zal alle mogelijkheden in overweging nemen."