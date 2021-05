WAGs: ‘Een andere keeper ging mij de hele tijd berichten sturen’

Donderdag, 20 mei 2021 om 10:48 • Justus Dingemanse • Laatste update: 10:48

WAGs is terug! Voetbalzone gaat samen met FHM op zoek naar de WAG 2021 en maken kennis met de vrouwen en vriendinnen van voetballers. In deze aflevering zijn Femke Brinxma en Puck Erentreich te gast in de Main Deck Studio in Spijkenisse. Zij hebben relaties met AZ-keeper Rody de Boer en HSV-verdediger Rick van Drongelen. Door te draaien aan het rad stellen ze elkaar vragen over voetbal, liefde, Instagram of komen ze uit op een pikante bomvraag.

