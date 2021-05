‘Ten Hag blijft in beeld bij Tottenham en verschijnt op vierkoppig lijstje’

Donderdag, 20 mei 2021 om 10:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:44

Erik ten Hag verlengde onlangs zijn contract bij Ajax, waardoor de trainer tot medio 2023 vastligt in Amsterdam. Desondanks verdwijnen de geruchten over een mogelijk vertrek naar Tottenham Hotspur niet naar de achtergrond. Volgens The Athletic prijkt de naam van de Ajax-coach op een vierkoppig lijstje van Tottenham, dat op zoek is naar een permantente opvolger van de onlangs ontslagen José Mourinho.

Naast Ten Hag denkt voorzitter Daniel Levy naar verluidt aan Graham Potter (Brighton & Hove Albion), Ralf Rangnick (Head of Development Red Bull-concern) en Roberto Martínez (bondscoach van België). Momenteel neemt oud-speler Ryan Mason de honneurs waar bij the Spurs. Het is echter de bedoeling dat Tottenham vóór de start van het nieuwe Premier League-seizoen een nieuwe manager heeft gevonden. De komende periode zal gebruikt worden om de ideale kandidaat te vinden.

De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano wist onlangs al te melden dat Ten Hag nog niet helemaal uit was verdwenen bij het bestuur van Tottenham. De kampioenstrainer werd eerder dit seizoen al genoemd bij Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt en RB Leipzig. Ten Hag is echter niet van plan om Ajax op korte termijn in te ruilen voor een avontuur in het buitenland. Wel gaf algemeen directeur Edwin van der Sar onlangs toe dat er een vertrekclausule is opgenomen in het nieuwe contract van Ten Hag.

"Komend seizoen werkt Ten Hag honderd procent zeker bij ons. In een contract staan vaak clausules en dat is in dit geval niet anders", liet Van der Sar weten bij ESPN. "Als Erik het volgend seizoen goed doet, zou hij weer daarna een nieuwe stap kunnen maken. Iedereen in de Nederlandse top wil op een gegeven moment naar het buitenland, dat is voor Erik niet anders. We zijn heel blij dat hij nog minimaal een jaar met dit elftal kan werken", aldus Van der Sar.