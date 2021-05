Donderdag, 20 Mei 2021

Napoli en AS Roma willen slag slaan bij Ajax

Bayern München en FC Dallas zijn in gesprek over Justin Che. De verdediger arriveerde in februari aanvankelijk voor de korte termijn in Duitsland, maar der Rekordmeister wil hem graag definitief vastleggen en moet vermoedelijk op de proppen komen met twee tot drie miljoen euro én een doorverkooppercentage. (The Athletic)

Na het ontslag van Mike Snoei bij De Graafschap zingen er momenteel vijf kandidaten rond voor zijn opvolging. Joseph Oosting (assistent Vitesse), Darije Kalezic (MVV), Mitchell van der Gaag (Jong Ajax), Hans de Koning en Alfons Groenendijk (beide clubloos) zouden in beeld zijn. (de Gelderlander)

Ajax moet vrezen voor het vertrek van Metja Milovanovic. AS Roma en Napoli azen op de jonge centrumverdediger, die in het afgelopen seizoen in de Onder-17 van de Amsterdammers speelde. (La Gazzetta dello Sport)

Chelsea is in gesprek met de entourage van Maxence Lacroix. De Franse verdediger weigerde onlangs zijn contract bij VfL Wolfsburg open te breken en is voor een bedrag van dertig miljoen euro op te halen. (Diverse Duitse media)

Tegelijkertijd hoopt Chelsea Miralem Pjanic te kunnen overnemen van Barcelona. De Bosnische middenvelder mag na een jaar alweer vertrekken bij de Catalanen en wordt eveneens begeerd door Paris Saint-Germain. (Le10Sport)