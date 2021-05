KNVB verplaatst finale play-offs; FC Utrecht spant kort geding aan

Het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal is verplaatst naar zondag 23 mei, zo maakt de KNVB bekend. Er zal om 12.15 uur worden afgetrapt in De Kuip, waar publiek aanwezig zal mogen zijn. De wedstrijd stond aanvankelijk gepland voor zaterdagavond (20.00 uur), maar de gemeente Rotterdam gaf hier geen toestemming voor omdat tegelijkertijd in Ahoy de finale van het Eurovisie Songfestival gehouden wordt en daar eveneens publiek togestaan is. FC Utrecht maakt tegelijkertijd bekend dat er een kort geding wordt aangespannen tegen dit besluit van de KNVB, omdat de club van mening is dat er in strijd met de reglementen wordt gehandeld.

"FC Utrecht spant een kort geding aan tegen de KNVB. De Eredivisie-club uit de Domstad doet dit naar aanleiding van een mededeling van de voetbalbond over het verplaatsen van de finalewedstrijd van de play-offs om Europees voetbal. Het verplaatsen van de finalewedstrijd is in strijd met de reglementen en FC Utrecht eist dat de reglementen worden nageleefd", zo schrijft FC Utrecht in een statement op de officiële website. In de reglementen van de KNVB staat dat bij het niet doorgaan van de finale door overheidswege, de wedstrijd moet worden verplaatst naar een neutrale locatie, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip.

De KNVB schrijft in een bericht op zijn website echter dat het bestuur betaald voetbal van mening is ‘dat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de play-off-finale groter zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het verzoek tot verzetten van de play-off-finale wordt ingewilligd’. Om die reden is er besloten om de wedstrijd met een dag te verplaatsen, waardoor er niet zaterdagavond 20.00 uur maar zondagmiddag 12.15 uur moet worden afgetrapt in De Kuip.

“Om verder zoveel mogelijk recht te doen aan de sportieve uitgangspunten (de hoogst geklasseerde club speelt thuis omdat die in de competitie de beste resultaten heeft behaald) en omdat het bestuur betaald voetbal vindt dat de strijd om het Europees ticket op het veld moet worden beslecht en niet op papier, heeft het bestuur besloten om in overeenstemming met de regelgeving het verzoek van Feyenoord in te willigen”, schrijft de KNVB. Zendgemachtigde ESPN heeft geen probleem met de verplaatsing. Later op de dag om 18.00 uur staat ook de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Off op het programma. De Eredivisie CV is ook van mening dat er sprake is van een goede oplossing.

De Telegraaf schreef eerder al dat er sprake was een 'potentieel explosief'. Bij eigenaar Frans van Seumeren en de selectie van FC Utrecht zou er er nog een stukje oud zeer zitten naar aanleiding van de niet-gespeelde bekerfinale van vorig seizoen en het mislopen van Europees voetbal, daar de KNVB het laatste Europese ticket aan Willem II toekende op basis van de ranglijst. Waar FC Utrecht, voornamelijk bij monde van Van Seumeren, nadrukkelijk lobbyde om de wedstrijd alsnog op de kalender te krijgen, hield Feyenoord zich stil.