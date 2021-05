Kik Pierie gaat Ajax komende zomer opnieuw op huurbasis verlaten

Donderdag, 20 mei 2021 om 08:50

Kik Pierie speelt ook volgend seizoen op huurbasis voor FC Twente, zo laat technisch directeur Jan Streuer weten in een interview met TC Tubantia. De twintigjarige centrumverdediger werd in het voorbije seizoen al door club uit Enschede gehuurd van Ajax. Streuer hoopt eveneens Tyronne Ebuehi (gehuurd van Benfica) en Luka Ilic (gehuurd van Manchester City) een seizoen langer bij FC Twente te kunnen houden.

Streuer verwacht dat er ‘een stuk of zes’ spelers bij gaan komen in de zomerse transferwindow. "We moeten niet meer dan 27 spelers hebben en je weet ook nog niet wie er weggaan. Achterin komt er sowieso nog een rechter centrale verdediger bij. Hoewel ik vind dat ook Kik Pierie beter kan, hebben we alle vertrouwen in hem. Hij blijft zeker, dat is rond met Ajax. Met Pleguezuelo (in het bezit van een aflopend contract, red.) gaan we nog in gesprek. Hij zit door zijn blessure in een lastige situatie. Mocht hij eventueel vertrekken, dan hebben we nog twee centrale verdedigers nodig.”

Ajax-trainer Erik ten Hag liet recentelijk in gesprek met ESPN weten dat hij ‘weinig perspectief’ zag voor Pierie in Amsterdam. De verdediger sprak de wens uit om volgend seizoen ‘veel te spelen’ en blijft dus bij FC Twente. In het afgelopen seizoen kwam Pierie tot 24 optredens voor de Tukkers. Streuer zou er ook 'direct voor tekenen' als Danilo nog een seizoen gehuurd kan worden van Ajax. De 22-jarige spits was goed voor zeventien doelpunten voor FC Twente. “Zeventien goals terugvinden voor FC Twente zal niet makkelijk zijn.”

Er staan momenteel ‘zes of zeven’ spitsen op de verlanglijst van FC Twente, van wie Robert Mühren er een is. Er zijn echter meer kapers op de kust voor de spits, die de afgelopen twee seizoenen door Zulte Waregem verhuurd werd aan SC Cambuur en in het bezit is van een aflopend contract in België. “We willen het liefst een speler die we kennen en die het al heeft laten zien. Maar het moet wel allemaal kunnen. Een jongen als Guus Til (gaat naar Feyenoord, red.) wilden wij ook wel hebben, maar die is voor ons niet te betalen.”

“We hebben de meeste kans met jonge spelers die het nog niet hebben laten zien en die grote talenten zijn. Spitsen die drie of vier ton kosten, zijn vaak niet goed genoeg. Als je een telefoontje krijgt uit Italië dat je een spits kunt halen voor twee ton, dan hoef je niet eens te kijken. Dan heb ik liever kwaliteit die je moet huren”, vervolgt Streuer. Het is ook nog de vraag of Queensy Menig komende zomer bij FC Twente blijft. De optie in zijn aflopende contract is gelicht, maar zijn entourage heeft laten weten dat hij niet wil verlengen. “Dan zijn ze waarschijnlijk met iets bezig. Ik ben benieuwd.”