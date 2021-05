River Plate wint zonder wissels en met geblesseerde middenvelder op doel

Donderdag, 20 mei 2021 om 08:31 • Chris Meijer

River Plate heeft in de nacht van woensdag op donderdag een wonderlijke overwinning geboekt op het Colombiaanse Independiente Santa Fe in de groepsfase van de Copa Libertadores. De Argentijnse grootmacht had in aanloop naar het duel in het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League te maken met een ware corona-explosie, want er ontbraken maar liefst 25 spelers wegens een positieve test. River Plate begon daardoor met middenvelder Enzo Pérez op doel en zonder wissels aan het duel, dat uiteindelijk met 2-1 gewonnen werd.

De keepers Franco Armani, Enrique Bologna en Germán Lux waren allemaal besmet met het coronavirus. River Plate trachtte nog om een doelman uit de jeugd te mogen gebruiken, iets dat volgens de regels van de COMNEBOL niet is toegestaan in de Copa Libertadores als deze niet is ingeschreven. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond wees het beroep af en besloot dat er geen spelers meer mochten worden toegevoegd op de voorafgaand aan de start van het toernooi ingediende spelerslijst, waardoor trainer Marcelo Gallardo moest improviseren. Hij had tegelijkertijd maar de beschikking over tien fitte veldspelers.

?? ¡Una noche distinta para Enzo Pérez!



????? Se puso los guantes y fue al arco: así jugó en el triunfo de @RiverPlate ante @SantaFe .#GloriaEterna pic.twitter.com/2UjPuZNxoa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 20, 2021

Pérez, een 35-jarige defensieve middenvelder die eerder uitkwam voor onder meer Benfica en Valencia, kampte in aanloop naar het duel met Independiente Sante Fe met een lichte dijbeenblessure, waardoor werd besloten om hem op doel te zetten. Naast een middenvelder op doel, moest River Plate ook nog eens aantreden zonder wissels. Het mag dan ook een wonder heten dat de Argentijnse topclub de wedstrijd in het eigen Monumental wist om te zetten in een overwinning.

Na zes minuten spelen stond River Plate al op een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Fabrizio Angileri en Julian Alvarez. Pérez zou uiteindelijk niet de nul houden, want met nog ruim een kwartier te gaan bracht Kelvin Osorio ook de bezoekers uit Colombia op het scorebord. Desondanks werd de keepende middenvelder gekozen tot man van de wedstrijd. Door de zege ligt River Plate op koers om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Copa Libertadores. De Argentijnen gaan met negen punten uit vijf duels aan de leiding in een groep met verder Fluminense (acht punten), Atlético Junior (zes punten) en Independiente Sante Fe (twee punten).