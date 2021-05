‘Laporta richt pijlen na akkoord van 14 tot 16 miljoen euro op Matthijs de Ligt’

Donderdag, 20 mei 2021 om 07:51 • Chris Meijer

Sergio Agüero gaat binnen enkele dagen bij Barcelona tekenen. Jose Alvarez Haya claimt dat de 32-jarige spits nagenoeg akkoord is met een tweejarig contract in Catalonië, waar hij zeven tot acht miljoen euro per jaar gaat verdienen. De journalist van het televisieprogramma El Chiringuito weet eveneens te melden dat Barcelona-president Joan Laporta komende zomer ook nog een topverdediger wil binnenhalen, een vacature waarvoor Aymeric Laporte en Matthijs de Ligt in beeld zouden zijn.

De naam van Agüero wordt al langer in verband gebracht met Barcelona, maar Alvarez meldt nu dat een deal spoedig in kannen en kruiken moet zijn. Agüero is bij Manchester City in het bezit van een aflopend contract en kon eveneens voor een dienstverband bij Juventus kiezen, waar hij zelfs tien miljoen euro per jaar had kunnen verdienen. De Argentijnse spits verkiest Barcelona echter boven Juventus, vermoedelijk mede om met Lionel Messi te kunnen samenspelen. Mundo Deportivo stelt echter dat het nog verre van zeker is dat Messi ook volgend seizoen bij Barcelona speelt.

Messi wil zijn aflopende contract bij Barcelona alleen verlengen als hij overtuigd is van het sportieve project. De 33-jarige aanvaller is dan ook bereid om zijn tijd te nemen - mogelijk tot na de Copa América in juli - om de plannen van Laporta af te wachten. Agüero, Memphis Depay, Éric García en Emerson Royal zijn reeds dicht bij een (transfervrije) overstap naar Barcelona, terwijl Laporta ook een topverdediger aan de selectie van de Catalanen wil toevoegen. Volgens Alvarez staan Laporte en De Ligt daarvoor op het verlanglijstje bij de president van Barcelona.

De vraag is echter in hoeverre Laporte dan wel De Ligt haalbaar is voor Barcelona. De Ligt heeft bij Juventus nog een contract tot medio 2024, terwijl Laporte bij Manchester City nog vastligt tot medio 2025. Om ruimte in het transfer- en salarisbudget te creëren, moet er komende zomer in ieder geval een flinke renovatie plaatsvinden binnen de selectie van Barcelona. Sport schrijft dat Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé sowieso mogen vertrekken.

Met Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Sergi Roberto gaat Barcelona in gesprek over een salarisverlaging. Als zij niet bereid zijn om in te leveren, mogen ook zij vertrekken. Dan is er ook nog onduidelijk welke trainer er volgend seizoen op de bank zit. Ronald Koeman is het vertrouwen van de clubleiding verloren, alleen heeft men nog geen geschikte opvolger op het oog. Laporta zou graag Hansi Flick willen binnenhalen, maar de huidige trainer van Bayern München heeft nog altijd zijn zinnen gezet op de opvolging van Joachim Löw als bondscoach van Duitsland.