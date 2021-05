‘Oud zeer’ zorgt voor ‘potentieel explosief’ rond Feyenoord - FC Utrecht

Donderdag, 20 mei 2021 om 06:54 • Laatste update: 10:43

Feyenoord plaatste zich woensdagavond dankzij een 2-0 overwinning op Sparta Rotterdam voor de finale van de play-offs om Europees voetbal, waarin FC Utrecht de tegenstander is. De vraag is echter waar en wanneer deze wedstrijd gespeeld gaat worden, daar ook de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdagavond in Rotterdam georganiseerd gaat worden. De Telegraaf schrijft bovendien dat Feyenoord in FC Utrecht een weinig bereidwillige onderhandelingspartner treft, doordat er nog ‘oud zeer’ zit naar aanleiding van de bekerfinale van vorig seizoen.

Feyenoord en FC Utrecht stonden vorig seizoen tegenover elkaar in de finale van de TOTO KNVB Beker, een wedstrijd die door het uitbreken van de coronapandemie nooit gespeeld is. Waar FC Utrecht, voornamelijk bij monde van eigenaar Frans van Seumeren, nadrukkelijk lobbyde om de eindstrijd alsnog op de kalender te krijgen, hield Feyenoord zich stil. De Telegraaf schrijft dat er nog een stukje oud zeer zit bij Van Seumeren en de selectie van FC Utrecht naar aanleiding van deze niet-gespeelde bekerfinale en het mislopen van Europees voetbal, daar de KNVB het laatste Europese ticket aan Willem II toekende op basis van de ranglijst.

Bekijk hier de persconferentie van Dick Advocaat na afloop van het duel met Sparta.

“Potentieel explosief: Feyenoord is bij vinden van oplossing voor play-off-finale mede afhankelijk van coöperatie FC Utrecht maar gaf vorig seizoen geen support toen Utrecht wel nog bekerfinale wilde spelen en dat van Feyenoord niet hoefde omdat ze toch al Europees ticket kregen”, schrijft Jeroen Kapteijns, journalist van De Telegraaf, op Twitter. "Ze hadden vorig seizoen eerst nog van ons moeten winnen", zo reageert Feyenoord-trainer Dick Advocaat hierop.

De gemeente Rotterdam heeft bij de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond wordt gevoetbald in het stadion van Feyenoord als er een paar kilometer verderop in Ahoy het Eurovisie Songfestival gaande is. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest voor ongeregeldheden met fans van Feyenoord. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden, aangezien het volgens de reglementen niet is toegestaan om de wedstrijd te verplaatsen. In de reglementen van de KNVB staat dat bij het niet doorgaan van de finale door overheidswege, de wedstrijd moet worden verplaatst naar een neutrale locatie, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip.

“Ik verwacht dat zowel Aboutaleb als de KNVB de juiste beslissing zal nemen. Dat is dat wij hier horen te spelen. Dat is toch algemeen bekend? Als de reglementen moeten worden nageleefd, spelen we een paar uur eerder. Wat is dat voor probleem? Ook mede door het Songfestival konden we geen hotel krijgen”, geeft Advocaat na afloop van het duel met Sparta op de persconferentie te kennen. De oefenmeester was overigens tevreden over het optreden van zijn ploeg tegen Sparta.

“De laatste vijf maanden waren heel wisselvallig, dat hebben we allemaal kunnen constateren. Maar de eerste helft was geweldig, qua voetbal en beweging”, stelt Advocaat. Feyenoord nam voor rust door een benutte strafschop van Steven Berghuis en een eigen doelpunt van Tom Beugelsdijk al afstand van Sparta. “Dat hoop je elke week te zien, maar goed. Ik verwacht dat een aantal spelers dacht om het in de tweede helft onder controle te houden. Behalve Jens (Toornstra, red.), want die bleef lopen.”