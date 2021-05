‘Serdar Gözübüyük wordt keihard gestraft door KNVB voor felle uithaal’

Serdar Gözübüyük wordt door de KNVB hard gestraft voor zijn felle uithaal naar Dick van Egmond. De scheidsrechter zou de finale van de play-offs om het ticket voor de voorronde van de Conference League fluiten, maar wordt daar vanaf gehaald, zo meldt Hugo Borst bij ESPN. De vaste assistent-scheidsrechters van Gözübüyük zouden dit weekend wél de finale tussen Feyenoord en FC Utrecht mogen leiden.

Gözübüyük sprak zich afgelopen zaterdag in het Algemeen Dagblad hard uit over Van Egmond, die over de scheidsrechtersaanstellingen gaat. “De UEFA heeft mij volop wedstrijden gegeven, drie duels in de Champions League zelfs", zei Gözübüyük, die overigens bovenaan staat in het scheidsrechtersklassement van de krant. "Maar in Nederland sta ik maar op zeventien duels in de Eredivisie. Dat is toch te weinig? Dat is voor mij geen topsportsituatie. In Zeist heerst te veel een cultuur van eerlijk willen verdelen. Die moet nog iets en die moet nog iets. Ik heb gewoon te weinig gefloten. En zo denken meer scheidsrechters over hun situatie."

Hongerige Advocaat over Aboutaleb: 'Wij horen hier te spelen!'

De 35-jarige scheidsrechter uitte met zijn woorden directe kritiek op Van Egmond. “Ik heb dit intern ook allemaal aangeven, het is in Zeist geen geheim”, aldus Gözübüyük, die er volgens de krant zijn schouders over ophaalt. De arbiter deed er nog een schepje bovenop: “Van Egmond bekleedt deze functie al elf jaar, ik heb het gevoel dat een andere aanpak beter zou zijn. En ik weet zeker dat niet alleen ik er zo over denk."

Borst zegt woensdagavond na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam (2-0) dat Gözübüyük zijn kritiek niet in dank wordt afgenomen in Zeist. "Onder alle scheidsrechters was bekend dat hij de finale zou fluiten", aldus Borst. "Hij is daar vanaf gehaald. Zijn grensrechters doen die wedstrijd wél naar verluidt. Hij wordt eigenlijk gestraft voor het feit dat hij brutaal is. Als dat zo is, dan heeft Van Egmond wel wat uit te leggen. Hij zal er nu wel een draai aan geven, ik denk dat hij niet blij is dat ik dit zeg. Ik vind het wel treurig dat er altijd gezeik is bij de scheidsrechters. Bas Nijhuis die te vrij zou fluiten en dan weer teruggefloten wordt, en tegen zijn zin een penalty geeft. Er is een hoop haat en nijd tussen die scheidsrechters."