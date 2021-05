Liverpool neemt vierde plaats in; West Ham United heeft nog één punt nodig

Woensdag, 19 mei 2021 om 23:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:20

Liverpool heeft deelname aan de Champions League van komend seizoen in eigen hand. Het team van Jürgen Klopp won woensdag bij Burnley en staat nu vierde, met evenveel punten als nummer vijf Leicester City: 66 punten. Het doelsaldo van the Reds is met nog één speeldag te gaan iets beter, + 24, dan dat van the Foxes: + 20. West Ham United deed tegelijkertijd uitstekende zaken in de strijd om Europees voetbal. Door de zege op West Bromwich Albion is men bijna zeker van de Europa League, daar Tottenham Hotspur drie punten minder heeft maar wel een beter doelsaldo.

Burnley - Liverpool 0-3

De teams van Sean Dyche en Klopp kwamen in de eerste helft maar moeizaam op gang. Het was veelzeggend dat elk team in de eerste 45 minuten uiteindelijk maar één gerichte poging op doel had. Dwight McNeil dwong Allison in de 39e minuut met een schot net buiten het zestienmetergebied tot een redding. Tien minuten eerder schoot Thiago Alcántara na een één-twee met Mohamed Salah maar net naast. Enkele minuten voor rust verscheen de 0-1 op het scorebord: na een lage pass van Andy Robertson vanaf de linkerkant schoot Roberto Firmino de bal ter hoogte van de strafschopstip achter Will Norris: 0-1.

Liverpool kwam na zeven minuten in de tweede helft op 0-2: een voorzet van Sadio Mané vanaf de linkerkant van het strafschopgebied ging over Rhys Williams heen, maar Nathaniel Phillips kopte de bal alsnog achter Norris. De doelpuntenmaker was na 68 minuten wederom belangrijk toen hij een kopbal van Ben Mee op de doellijn onschadelijk maakte. Een laag schot van Alex Oxlade-Chamberlain, de vervanger van Firmino, betekende de 0-3. Bij Burnley bleef Erik Pieters op de bank. Liverpool speelt op de laatste speeldag thuis tegen Crystal Palace, terwijl Leicester City voor eigen publiek aantreedt tegen Tottenham Hotspur. De Londenaren zijn nog in de race voor Europees voetbal.

West Bromwich Albion - West Ham United 1-3

In een enerverende eerste helft vond al vroeg een bijzonder moment plaats: de vroegst gemiste penalty ooit in de geschiedenis van de Premier League. Na twee minuten en vier seconden schoot Declan Rice de bal vanaf elf meter, na een overtreding van doelman Sam Johnstone op Michail Antonio, op de paal. Na 27 minuten was het raak, maar wel aan de andere kant van het veld: Tomas Soucek werkte een corner van Matheus Pereira achter zijn eigen doelman. De Tsjech maakte zijn fout goed door op slag van rust een pass van Saïd Benrahma van dichtbij achter Johnstone te werken: 1-1.

In de tweede helft waren de teams van Sam Allardyce en David Moyes aan elkaar gewaagd, al waren de bezoekers het dichtst bij een treffer. Een kopbal ging maar net aan de paal en het been van Antonio voorbij en Aaron Cresswell mikte de bal uit een vrije trap op de paal. In de laatste acht minuten greep West Ham de zege: een kopbal van Angelo Ogbonna betekende de 1-2 en vlak voor tijd was Antonio het eindstation van een counter. West Ham speelt komende zondag in eigen huis tegen Southampton, terwijl WBA afscheid neemt van de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Leeds United.