Hugo Borst richt pijlen op arbitrage: ‘Hier, moet je kijken man!’

Woensdag, 19 mei 2021 om 23:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:26

Het tweede doelpunt van Feyenoord in de play-offwedstrijd tegen Sparta Rotterdam had woensdagavond niet mogen tellen, vindt Hugo Borst. Na een lage voorzet van Luis Sinisterra gleed Tom Beugelsdijk de bal over de eigen doellijn, toen hij probeerde Nicolai Jörgensen het scoren te beletten. Volgens Borst begint Jörgensen vlak voor het doelpunt een overtreding op de verdediger van Sparta.

Feyenoord won het duel uiteindelijk met 2-0 en bereikte daardoor de finale van de play-offs. “Ongeveer tien minuten nadat dat doelpunt was gevallen, kregen we een herhaling te zien”, vertelt Borst in de studio van ESPN. “De VAR heeft verschrikkelijk zitten slapen. Beugelsdijk wordt vastgepakt door Jörgensen, die daardoor een voorsprong neemt. En dat zijn de mannen die uiteindelijk bepalen dat de bal in het doel gaat. Jörgensen pakt hem vast en lanceert zichzelf. De VAR, Rob Dieperink, heeft het niet gezien.”

Op videobeelden is inderdaad te zien dat Jörgensen aan het shirt van zijn tegenstander trekt. Ronald de Boer vindt het contact echter te licht om het doelpunt af te keuren. “Je ziet dat er aan het shirt wordt getrokken, maar Beugelsdijk wilde hem eerst tegenhouden”, geeft de analist aan. Borst raakt na een nieuwe herhaling echter nog meer overtuigd van zijn standpunt. “Hier, moet je kijken man! Je ziet dat het tricot wordt weggetrokken. Als supporter word je hier narrig van.”

"Ik vind dat Hugo daar gelijk in heeft", reageert Mario Been na de wedstrijd. "Ik blijf heel nieuwsgierig naar de verklaring van de VAR, van de scheidsrechter (Jochem Kamphuis, red.) en van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond waarom dit in hemelsnaam mag", voegt Borst toe. Hij speculeert dat de arbitrage geïmponeerd raakte door 'een overtal aan Feyenoord-supporters'.

Beugelsdijk vindt eveneens dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden. "Jörgensen is natuurlijk een heel slimme spits. Hij maakt een slimme overtreding zodat hij even los van me komt. Mij mag het niet gebeuren, maar een overtreding is een overtreding. De scheidsrechter en de VAR hebben het niet gezien, of ze vonden het geen overtreding. Dat is jammer", zegt de verdediger tegen ESPN. Hij beseft dat hij wellicht een vrije trap had gekregen als hij was gaan liggen. "Maar dat zit niet in mijn aard. Achteraf had ik dat moeten doen misschien."