Matthijs de Ligt onderscheidt zich en wint Coppa Italia met Juventus

Woensdag, 19 mei 2021 om 22:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Juventus heeft woensdag voor de veertiende keer in zijn historie de Coppa Italia gewonnen. De ploeg van Andrea Pirlo rekende in de finale af met Atalanta, dat met 1-2 werd geklopt. Matthijs de Ligt wist zich te onderscheiden bij Juventus door bij een gelijke stand met een cruciaal blok een tegentreffer van Cristian Romero te voorkomen. Federico Chiesa besliste de wedstrijd even later met een fraaie treffer.

Atalanta, dat begon met Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens in de basis, kwam sterk uit de startblokken en kreeg binnen vijf minuten twee kansen. José Palomino mikte na terugleggen van Duván Zapata op de voeten van Gianluigi Buffon, terwijl Zapata zelf even later naast schoot. Aan de overzijde ramde Cristiano Ronaldo een vrije trap in de muur, om zijn poging in de rebound via het lichaam van ploeggenoot Giorgio Chiellini dreigend op het doel van Atalanta af te sturen. Cristian Romero kon de bal echter blokken namens Atalanta.

De thuisploeg had het betere van het spel, maar werd na een half uur in de tegenaanval geslacht. Cristiano Ronaldo werd in het strafschopgebied afgestopt, waarna Juan Cuadrado de bal breed speelde op Dejan Kulusevski. De Zweed plaatste de bal vanaf de rand van het strafschopgebied beheerst in de verre hoek: 0-1. Een fraaie aanval leidde vier minuten voor rust de gelijkmaker van Atalanta in. Hans Hateboer legde de bal vanaf de rechterflank klaar voor Ruslan Malinovsky, die alle tijd had om aan te nemen en van vijftien meter raak te schieten: 1-1.

Zeven minuten na rust kreeg Juventus de bal na een vrije trap van Malinovskiy niet uit het eigen strafschopgebied. Romero kreeg de bal voor de voeten en leek te kunnen scoren, ware het niet dat Matthijs de Ligt met een schitterende tackle ingreep. De Oranje-verdediger raakte daarbij geblesseerd aan zijn enkel, maar kon na een behandeling verder. Na een uur spelen raakte Federico Chiesa na een hakje van Ronaldo de paal.

Tweemaal bleek scheepsrecht voor Chiesa, die het in de 73ste minuut wél afmaakte. De vleugelspeler zette de aanval vanaf de linkerflank zelf op en speelde zich na een kaats met Kulusevski vrij in het strafschopgebied. Chiesa stuurde de bal vervolgens in de korte hoek onder de benen van de uitgekomen Pierluigi Gollini door: 1-2. In de hectische slotfase kreeg Atalanta-bankzitter Rafael Toloi, die dus niet op het veld stond, rood gepresenteerd.