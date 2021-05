Feyenoord klopt Sparta en zoekt oplossing voor Songfestival-controverse

Woensdag, 19 mei 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:00

Feyenoord heeft zich woensdagavond ten koste van Sparta Rotterdam geplaatst voor de finale van de play-offs om een plek in de tweede kwalificatieronde van de Europa Conference League. De stadsderby werd beslist door een strafschop van Steven Berghuis en een eigen doelpunt van Tom Beugelsdijk, kort achter elkaar in de eerste helft. Feyenoord treft FC Utrecht in de finale, die zaterdag gespeeld moet worden. Het is echter nog hoogst onzeker of die wedstrijd doorgang kan vinden, daar de finale van het Eurovisie Songfestival op dezelfde avond wordt georganiseerd.

De wedstrijd bleek te vroeg te komen voor Lutsharel Geertruida, die niet tot de selectie van Feyenoord behoorde. Om die reden kreeg Tyrell Malacia een basisplek. Feyenoord speelde tegen zondag tegen RKC Waalwijk met Uros Spajic in het centrum van de verdediging, maar ditmaal kreeg Marcos Senesi de voorkeur. Op het middenveld maakte Achraf El Bouchataoui, die zijn basisdebuut beleefde tegen RKC, plaats voor Leroy Fer. Sparta werkte met een fitte selectie toe naar de derby. Beugelsdijk keerde terug van een schorsing en verving Michael Heylen in de defensie; Jeffry Fortes speelde als linksback op de plek van de geblesseerde Aaron Meijers. Op het middenveld maakte Feyenoord-huurling Wouter Burger plaats voor Adil Auassar, die ook terugkeerde van een schorsing. In De Kuip was plaats voor circa 6500 toeschouwers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het eerste doelgevaar kwam in de tweede minuut van Abdou Harroui. De spelmaker van Sparta draaide goed weg bij Orkun Kökçü en produceerde een laag afstandsschot, dat werd gekeerd door Justin Bijlow. Enkele minuten daarna trof Feyenoord aan de overzijde de paal. Vlak voor het doel verlengde Nicolai Jörgensen een schot van Kökçü. Via het been van doelman Maduka Okoye belandde de bal vervolgens tegen de paal. Na een halfuur wist Feyenoord de score alsnog te openen. Arbiter Jochem Kamphuis kende een penalty toe nadat Ridgeciano Haps vanaf de linkerflank het zestienmetergebied betrapt en werd neergehaald door Adil Auassar. De penalty werd door Berghuis in de linkerhoek geschoten. Twee minuten later verdubbelde Feyenoord de marge: de doorgebroken Luis Sinisterra zocht Jörgensen en de lage voorzet werd door Beugelsdijk in eigen doel gegleden.

Feyenoord kende in het restant van de eerste helft geen problemen met Sparta. Ook na de pauze kwam de voorsprong niet serieus in gevaar, maar Feyenoord maakte ook weinig aanstalten om te scoren. Daardoor nam de amusementswaarde rap af. Pas in de slotfase meldden beide ploegen zich weer voor het vijandelijke doel. Twaalf minuten voor tijd schoot linksback Dirk Abels van Sparta naast na een fraaie combinatie met Emanuel Emegha; aan de overzijde bracht Okoye op knappe wijze redding op een inzet van Mark Diemers vanbinnen het strafschopgebied. Vier minuten voor tijd waagde Emegha in een uitbraak van Sparta een stiftbal over de uitgekomen Bijlow, die ternauwernood redding kon brengen. Kökçü hoopte met een venijnig afstandsschot voor een fraai toegift te zorgen, maar vuurde op de binnenkant van de paal.

De finale tegen Utrecht staat voor zaterdagavond op het programma, maar het is nog twijfelachtig of die wedstrijd doorgaat. De gemeente Rotterdam heeft bij de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond wordt gevoetbald in het stadion van Feyenoord als er een paar kilometer verderop in Ahoy het Eurovisie Songfestival gaande is. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest voor ongeregeldheden met fans van Feyenoord. Een oplossing is niet eenvoudig te vinden, aangezien het volgens de reglementen niet is toegestaan om de wedstrijd te verplaatsen. In de reglementen van de KNVB staat dat bij het niet doorgaan van de finale door overheidswege, de wedstrijd moet worden verplaatst naar een neutrale locatie, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip.