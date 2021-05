Arsenal ontsnapt in blessuretijd en behoudt uitzicht op Europees ticket

Woensdag, 19 mei 2021 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Arsenal heeft woensdagavond in blessuretijd uitzicht gehouden op deelname aan Europees voetbal. De ploeg van Mikel Arteta leek op bezoek bij Crystal Palace niet verder te komen dan een gelijkspel, maar werd gered door late treffers van Martinelli en Nicolas Pépé: 1-3. Arsenal blijft weliswaar op de negende plek, maar heeft een achterstand van slechts één punt op de eerstvolgende twee teams. Een plek bij de eerste zeven is nodig voor een Europees ticket. Arsenal sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Jeffrey Schlupp mocht in de vijfde minuut van geluk spreken dat hij slechts een gele kaart ontving voor een harde trap op de enkel van Arsenal-verdediger Calum Chambers. De beste kansen in de openingsfase waren voor Crystal Palace. James Tomkins was met een kopbal uit een hoekschop dichtbij, maar zag Bernd Leno redding brengen. Christian Benteke mikte even later met het hoofd net over.

Een intikker van Nicolas Pépé maakte na ruim een half uur het verschil in de eerste helft. De aanvaller van Arsenal reageerde alert op een voorzet vanaf de linkerflank van Kieran Tierney: 0-1. Het meest noemenswaardige moment in het restant van de eerste 45 minuten was een opstootje tussen Benteke en Mohamed Elneny, die na wat duwen en trekken beiden geel ontvingen.

Crystal Palace kwam een kwartier na rust terug in de wedstrijd, toen Benteke via een zweefduik een vrije trap van Andros Townsend binnenkopte: 1-1. De Belgische spits had acht minuten later opnieuw kunnen scoren, maar mikte ditmaal uit een voorzet rakelings naast. Ook Wilfried Zaha slaagde daar niet in, omdat het schot van de spits van Palace afketste op twee verdedigers. André Ayew kreeg in de slotfase nog een grote kopkans op de winnende treffer, maar de ingevallen spits kon de bal in de drukte niet voorbij Leno sturen. In de slotfase kwam Jaïro Riedewald bij de thuisploeg als invaller in het veld, terwijl Patrick van Aanholt de hele wedstrijd op de bank bleef.

Arsenal had in de tweede helft nog geen fatsoenlijke kans gecreëerd, toch wisten the Gunners in de slotfase te winnen. Martin Ödegaard legde de bal vanaf rechts bij de tweede paal neer, waar Martinelli hem miraculeus wist te controleren en binnen te tikken: 1-2. Nog dieper in blessuretijd maakte Pépé er 1-3 van, door vanaf rechts knap naar binnen te dribbelen langs meerdere verdedigers en van acht meter afstand raak te schieten.