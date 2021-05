Robben beantwoordt vragen over zijn toekomst na nederlaag Groningen

Woensdag, 19 mei 2021 om 21:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:26

Arjen Robben heeft nog niet besloten of hij doorgaat als voetballer. De 37-jarige veteraan hoopte zich met FC Groningen te kwalificeren voor Europees voetbal, maar in de halve finale van de play-offs was FC Utrecht woensdag met 1-0 te sterk. Daardoor bestaat de kans dat Robben zijn laatste wedstrijd als voetballer achter de rug heeft. In een interview met ESPN laat hij de mogelijkheid op een vervolg van zijn carrière wel open.

"Je bent groeiende, je wordt fitter: op deze manier wil je nog wel twee maanden door", reageert Robben op de vraag hoe hij over zijn toekomst denkt. "Dan is het ineens klaar terwijl je steeds nog denkt: Ga ik door? Stop ik ermee? Dat moet je voor zo'n wedstrijd natuurlijk wel opzij zetten. Ik wilde vooral veel plezier maken." Robben beseft dat hij zich eigenlijk 'gelijk voor een heel jaar' committeert, als hij besluit door te gaan. Hij wil er dan ook rustig over nadenken. "Ik heb gezegd dat ik na het seizoen de balans op ga maken en dan gaan we kijken naar de toekomst."

Zien we Arjen Robben volgend seizoen in de Eredivisie? ??



"Als ik de garantie heb dat ik fit blijf, vind ik het wel lekker om door te voetballen" pic.twitter.com/R64tJ73br5 — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2021

"Dat is wel heel moeilijk, want de laatste weken spelen daarin toch mee", geeft de aanvaller toe. Hij speelde vijf wedstrijden in de afgelopen zes weken, waarvan twee als basisspeler. "Nu voetbal je weer. Als je de garantie hebt dat je fit blijft, vind ik het wel lekker om door te voetballen. Maar je moet ook kijken wat realistisch is. Die beslissing moet je nemen, want wat je de zomer doet, hangt daar ook mee samen. Als je doorgaat, moet je een plan maken. Als je stopt hoef je geen plan te maken. We gaan er nu gewoon rustig over nadenken."

Trainer Danny Buijs besloot Robben de hele wedstrijd te laten staan. "Je weet dat hij één moment nodig heeft", verklaart hij die keuze. "Dit was fantastisch voor hem. We hebben vaak de kritiek gehoord dat het lachwekkend was en dat hij moest stoppen. Maar we hebben het wel over Robben, die bij Bayern München, Chelsea en Real Madrid heeft gespeeld. Als zo iemand dan bij FC Groningen wil spelen, waar je weet dat de kwaliteit wat minder is... Als hij dan klap op klap krijgt, is het mooi dat hij dit nog mee heeft mogen maken."