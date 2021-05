Utrecht schakelt Groningen uit bij mogelijk afscheid van Robben

Woensdag, 19 mei 2021 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

FC Utrecht heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de play-offs om een plek in de tweede kwalificatieronde van de Europa Conference League. De ploeg van trainer René Hake won onder het toeziend oog van circa 3000 toeschouwers met 1-0 van FC Groningen, door een prachtig doelpunt van Simon Gustafson. Het was mogelijk de laatste wedstrijd van Arjen Robben in het betaald voetbal: de aanvaller heeft nog niet bekendgemaakt of hij een extra seizoen door wil als voetballer.

Stadion Galgenwaard mocht eindelijk weer supporters verwelkomen, maar het veldspel bood in de eerste helft weinig vermaak. Beide ploegen leverden weliswaar veel strijd, maar het aantal serieuze kansen was zeer beperkt. Utrecht meldde zich eigenlijk alleen met een schot van Adam Maher, tien minuten voor de rust, dat recht op Sergio Padt af zeilde. Een minuut daarvoor waagde Ramon Pascal Lundqvist een schot van aanzienlijke afstand. De Zweed zag Eric Oelschlägel ver voor zijn doel staan. De keeper had bovendien een beperkt zicht door de zon, maar de bal belandde uiteindelijk net over de lat.

Robben kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas. Utrecht lette scherp op de aanvaller, die bovendien werd uitgefloten door het thuispubliek. Zeven minuten na de pauze werd hij echter wel gevaarlijk uit een vrije trap. Zijn inzet werd door de muur van richting veranderd, waarna de bal tegen de buitenkant van de paal kwam. Aan de overzijde ontstond even daarna gevaar van Utrecht. Gyrano Kerk kreeg de bal in het zestienmetergebied plots op de borst en haalde uit de draai uit. Padt pareerde zijn inzet. Vervolgens hoopte Utrecht op een penalty na contact tussen Sander van de Streek en Azor Matusiwa, maar arbiter Danny Makkelie gaf geen gehoor aan die oproep.

Utrecht was na de pauze de meest dreigende ploeg. Van de Streek vuurde een laag afstandsschot af, dat werd gepakt door Padt, en kopte daarna met onvoldoende kracht richting doel. Twaalf minuten voor tijd gaf Gustafson een schot echter meer dan voldoende kracht mee. Na een afgeslagen vrije trap kreeg hij de bal buiten het strafschopgebied voor het linkerbeen en vuurde hij de bal vol overtuiging richting de linkerbovenhoek: 1-0. Naarmate het eindsignaal naderde, kreeg Groningen meer balbezit. Dat leidde tot een gevaarlijke kopbal van Mike te Wierik en een schot van Jörgen Strand Larsen, toen hij vanuit het strafschopgebied knap opendraaide. De stand bleef ook in de zes minuten durende blessuretijd onveranderd en dus neemt Utrecht het op tegen de winnaar van het duel tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam.