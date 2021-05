Advocaat moet schakelen door tegenvaller in aanloop naar stadsderby

Woensdag, 19 mei 2021 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:57

De opstellingen van Feyenoord en Sparta Rotterdam voor de onderlinge play-offwedstrijd van woensdagavond zijn bekend. De wedstrijd blijkt te vroeg te komen voor Lutsharel Geertruida, die niet tot de selectie van Feyenoord behoort. Om die reden heeft Tyrell Malacia een basisplek. De Rotterdamse derby begint woensdagavond om 21.00 uur in De Kuip, onder het toeziend oog van 6500 toeschouwers.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd bevestigde trainer Dick Advocaat van Feyenoord dat Bryan Linssen niet inzetbaar zou zijn. De aanvaller miste de laatste twee wedstrijden van het reguliere seizoen al en heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De inzetbaarheid van Geertruida was twijfelachtig; de rechtsback viel zondag in de eerste helft geblesseerd uit tegen RKC Waalwijk (3-0 zege). Hij werd toen vervangen door Malacia, die nu in de basis begint. De negentienjarige Sem Valk zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie en heeft een reserverol.

Feyenoord speelde tegen RKC met Uros Spajic in het centrum van de verdediging, maar ditmaal krijgt Marcos Senesi de voorkeur. Op het middenveld maakt Achraf El Bouchataoui, die zijn basisdebuut beleefde tegen RKC, plaats voor Leroy Fer. Sparta, dat dertien punten pakte uit de laatste vijf competitiewedstrijden, werkte met een fitte selectie toe naar de derby. Tom Beugelsdijk is terug van een schorsing en vervangt Michael Heylen in de defensie; Jeffry Fortes speelt als linksback op de plek van de geblesseerde Aaron Meijers. Op het middenveld maakt Feyenoord-huurling Wouter Burger plaats voor Adil Auassar, die ook terug is van een schorsing.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Malacia, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Fortes; Harroui, Auassar; Mijnans, Smeets, Engels; Thy