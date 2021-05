Kudus: ‘Hij heeft alles, ik denk dat hij een perfecte speler is voor Ajax’

Woensdag, 19 mei 2021 om 18:28 • Dominic Mostert

Mohammed Kudus hoopt zijn landgenoot Kamaldeen Sulemana volgend seizoen te verwelkomen bij Ajax. De Ghanese aanvaller van FC Nordsjaelland staat al geruime tijd hoog op het wensenlijstje van de kampioen van de Eredivisie. Manchester United en Bayer Leverkusen hebben echter ook interesse en dus kan het voor Ajax moeilijk worden om aan het langste eind te trekken. In gesprek met ESPN legt Kudus uit waarom Sulemana er goed aan zou doen om toch naar Nederland te gaan.

Kudus speelde zelf ook voor Nordsjaelland, voordat hij in de zomer van 2020 voor minstens negen miljoen euro overstapte naar Ajax. In zijn laatste seizoen stond hij samen op het veld met Sulemana, die vervolgens rugnummer 10 overnam toen Kudus de overgang naar Nederland maakte. "Hij is een snelle, behendige en slimme vleugelspeler", somt Kudus op. "Hij heeft alles. Hij zal goed passen in onze speelstijl. Zeker als snelle buitenspeler. Hij kan scoren en assists geven. Ik denk dat hij een perfecte speler is voor Ajax."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgende maand speelt Ghana vriendschappelijke wedstrijden tegen Marokko en Ivoorkust. Kudus gaat waarschijnlijk met Sulemana praten over diens toekomst, maar beseft dat de keuze uiteindelijk aan zijn ploeggenoot is. "Hij zit bij het nationale team, dus ik ga hem natuurlijk zien. Maar hij moet zijn keuze maken op basis van zijn gevoel. Ik kan hem adviseren op basis van mijn eigen ervaringen, maar het is een slimme jongen. Hij weet wat hij wil. Ik denk dat hij uiteindelijk de juiste beslissing zal nemen."

"Uiteraard ben ik er nu en kan ik hem helpen", vervolgt Kudus. "De stap van Denemarken naar Manchester united is erg groot. Hij heeft het talent om er te kunnen spelen, want ik geloof in hem. De stap van Denemarken hiernaartoe in mijn ogen echter beter. Wat hij ook kiest, hij heeft de kwaliteiten om het overal te laten zien." Ajax wilde Sulemana in januari al aantrekken, maar Nordsjaelland liet hem destijds niet gaan. Volgens De Telegraaf heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met Sulemana in de hoop hem te overtuigen voor Ajax te kiezen.