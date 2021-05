Sami Khedira (34) zet enkele maanden na transfer punt achter carrière

Woensdag, 19 mei 2021 om 17:57 • Chris Meijer

Sami Khedira is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. Zijn werkgever Hertha BSC maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 34-jarige middenvelder aan het einde van het seizoen een punt zet achter zijn actieve carrière. Khedira speelde pas sinds februari voor de club uit Berlijn en had een contract tot het einde van dit seizoen ondertekend.

“Het is een behoorlijk moeilijke stap, maar ook de juiste stap. Vijftien jaar profvoetbal hebben zijn sporen achtergelaten”, zo laat Khedira weten. De middenvelder begon zijn loopbaan bij VfB Stuttgart, waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut in het betaald voetbal maakte. In de zomer van 2010 telde Real Madrid veertien miljoen euro neer om Khedira over te nemen van Stuttgart. Hij zou het vijf jaar volhouden in de Spaanse hoofdstad, alvorens hij de overstap naar Juventus maakte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In februari verliet hij Turijn voor wat nu blijkt de laatste transfer van zijn actieve carrière. Khedira speelde acht wedstrijden voor Hertha BSC, dat wist te ontsnappen aan degradatie uit de Bundesliga. De club uit Berlijn speelt komende zaterdag de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen TSG 1899 Hoffenheim. De vraag is of Khedira dan nog één keer in actie zal komen, daar hij de laatste drie wedstrijden ontbrak wegens een kuitblessure.

De 77-voudig Duits international bouwde tijdens zijn loopbaan een imposante palmares op. Zo won hij onder meer het WK, de Champions League, twee keer het WK voor clubteams, de Europese Supercup, de Spaanse landstitel, de Copa del Rey, de Duitse landstitel, vijf keer het Italiaanse landskampioenschap en drie keer de Coppa Italia. Wat hij na het besluiten van zijn profcarrière gaat doen, laat hij voorlopig nog in het midden. “Ik ga wat afstand nemen en rust pakken. Ik blijf zeker actief in het voetbal. In welke rol dat zal zijn, gaan we zien.”