Feyenoord haalt Aleksandar Krajisnik binnen: ‘Een zeer interessante speler’

Woensdag, 19 mei 2021 om 17:30 • Chris Meijer

Aleksandar Krajisnik vervolgt zijn carrière bij Feyenoord, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De zestienjarige middenvelder komt over van het Zweedse IFK Göteborg en heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2023 lopend contract in Rotterdam. Krajisnik zal zijn wedstrijden volgend seizoen in eerste instantie in Feyenoord Onder-17 gaan spelen.

“Sasa is een zeer interessante speler die we al een tijdje volgen”, zo licht Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, de komst van Krajisnik toe. “Technisch vaardig, een jongen met goed spelinzicht en veel loopvermogen. Komende zomer voegt hij zich bij Onder-17 van trainer Davey van den Berg, waar hij rustig de tijd krijgt om zich verder te ontwikkelen in een nieuw land, bij een nieuwe club, met nieuwe ploeggenoten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat een groot talent als Sasa hier gaat slagen.”

“Feyenoord gaf me gelijk een warm gevoel. Ik heb veel gesprekken gevoerd met de club, en ik geloof in de plannen die ze met mij hebben. Op termijn hoop ik door te kunnen breken richting Onder-21 en Feyenoord 1, maar eerst wil ik me verder ontwikkelen bij Onder-17. Voor dat team belangrijk worden is het eerste doel”, laat Krajisnik zelf weten. De middenvelder heeft de Zweedse nationaliteit en Bosnische roots.