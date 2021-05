Jordens Peters neemt drastisch besluit en zet punt achter voetbalcarrière

Woensdag, 19 mei 2021 om 17:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:29

Jordens Peters heeft een punt achter zijn loopbaan als voetballer gezet, zo heeft hij woensdagmiddag bekendgemaakt via een persoonlijke videoboodschap. De 34-jarige centrale verdediger droeg de afgelopen negen seizoenen het shirt van Willem II en beleefde met de club uit Tilburg verschillende grote successen. De laatste acht seizoenen gold hij als aanvoerder van de ploeg die zich dit seizoen op de laatste speeldag van de Eredivisie veilig speelde.

In een laatste dankwoord richt Peters zich middels een video tot de supporters. "Willem II'ers, ik stop!", begint Peters zijn afscheidswoord. "Het hoofd wil nog wel, maar het lichaam zegt 'nee'. Negen seizoenen lang, 250 keer heb ik onze kleuren gedragen en verdedigd. Negen jaar, waarvan acht als trotse captain. We degradeerden, werden kampioen, bereikten de bekerfinale en gingen Europa in. Willem II zit diep in mijn hart. Dat maakt stoppen moeilijk, maar dit is wel het juiste moment. Ik hoop dat jullie mij zien als een goed mens en een waardige aanvoerder."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Peters kwam in de zomer van 2012 over van FC Den Bosch en degradeerde meteen met Willem II naar de eerste divisie. Een jaar later promoveerden de Tilburgers weer en werd Peters uitgeroepen tot de beste aanvoerder van de eerste divisie in het jaar dat Willem II kampioen werd. "Waar die band mij ook bracht, de betekenis is altijd hetzelfde gebleven", gaat Peters verder. "De aanvoerdersband voelde voor mij echt als een vriendschapsband. Het is misschien maar een stukje stof, maar betekende voor mij veel meer. De waardering die ik voelde van teamgenoten, de club en jullie, maakt mij trots."

De verdediger van Willem II viel dit seizoen halverwege december in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3) uit met een knieblessure en wist daar niet volledig van te herstellen. "Daarna is het constant een doekje voor het bloeden geweest en heb ik geprobeerd om de knie goed te krijgen, maar het is een blessure die niet goed te krijgen is. Je probeert je zo goed mogelijk te prepareren, maar ik had vanaf de winterstop al in mijn hoofd dat als het op deze manier zou moeten, ik een beslissing moest maken."