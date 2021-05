Zlatan Ibrahimovic: ‘Het is nog niet voorbij tot ik zeg dat het voorbij is’

Woensdag, 19 mei 2021 om 16:33 • Chris Meijer

De Zweedse bondscoach Janne Andersson vertelde zaterdag dat Zlatan Ibrahimovic een streep moet zetten door het EK van komende zomer. Daar lijkt de 39-jarige spits zich zelf nog niet volledig bij neer te leggen, zo blijkt uit een video op zijn Instagram. Ibrahimovic maakt geen deel uit van de EK-selectie die Andersson dinsdag wereldkundig maakte.

Ibrahimovic plaatst een video, waarop te zien is hoe hij op een hometrainer aan zijn revalidatie werkt. “Het is nog niet voorbij tot ik zeg dat het voorbij is”, zo luidt het bijschrift onder de Instagram-post van de spits. Het Instagram-account van de Zweedse nationale ploeg reageert met twee emoji’s van applaudisserende handen op de video van Ibrahimovic. Hij lijkt te impliceren dat hij het EK nog niet volledig uit zijn hoofd gezet heeft.

“Het is jammer, maar Zlatan gaat het EK missen door zijn blessure", zei Andersson zaterdag in gesprek met Expressen. Ibrahimovic liep de knieblessure vorige week zondag op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Noord-Italianen, die het seizoen op komende zondag afsluiten tegen Atalanta. Andersson ruimde dan ook geen plek in in de definitieve EK-selectiedie hij dinsdag wereldkundig maakte.

De deadline voor het indienen van de selecties is 1 juni, dus in theorie zou Ibrahimovic alsnog een plek kunnen krijgen in het keurkorps van Andersson. In dat geval zal een van de aanvallers in zijn selectie - Alexander Isak (Real Sociedad), Marcus Berg (FK Krasnodar), Robin Quaison (1. FSV Mainz) of Jordan Larsson (Spartak Moskou) normaal gezien nog moeten afvallen. Ibrahimovic keerde in de vorige interlandperiode juist terug bij de Zweedse nationale ploeg, na een afwezigheid van bijna vijf jaar. Het EK moest het grote afscheid van Ibrahimovic worden als A-international. De ploeg van Andersson is ingedeeld in Groep E, bij Spanje, Polen en Slowakije. Op 14 juni spelen de Zweden in Sevilla hun openingswedstrijd tegen Spanje.