Drie debutanten in selectie van Suriname voor beslissende WK-kwalificatieduels

Woensdag, 19 mei 2021 om 15:26 • Chris Meijer • Laatste update: 15:29

Bondscoach Dean Gorré heeft de selectie van Suriname voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bermuda en Canada bekendgemaakt. Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker en Mitchell Te Vrede debuteren in het keurkorps van Natio. In de komende interlandperiode moet Suriname zich zien te plaatsen voor de volgende kwalificatieronde voor het WK van 2022 in Qatar.

Suriname begon in maart uitstekend aan de WK-kwalificatiecyclus, met overwinningen op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6). Canada is de voornaamste concurrent van Natio in de strijd om de eerste plek in de groep en daarmee een plaats in de volgende fase van de tweede ronde van de WK-kwalificatie van de CONCACAF, de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika. De Canadezen begonnen met een 5-1 overwinning op Bermuda en een 0-11 zege op de Kaaimaneilanden en gaan daardoor aan de leiding in de poule. Alleen de winnaar plaatst zich voor de tweede ronde van de WK-kwalificatiecyclus.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Canada en Suriname staan op 9 juni in het Toyota Park in het Amerikaanse Chicago tegenover elkaar. Vijf dagen eerder wacht voor de ploeg van bondscoach Gorré nog een ontmoeting met Bermuda, terwijl Canada het een dag later in Florida opneemt tegen het Aruba van bondscoach Stanley Menzo. Becker, Haps en Te Vrede zijn de nieuwe gezichten in de selectie van Suriname ten opzichte van de vorige interlandperiode.

Er werd onlangs bekend dat Haps en Te Vrede hadden gekozen voor een interlandcarrière bij Suriname en Gorré heeft besloten hen direct te selecteren. Becker had eerder al toegezegd voor Suriname te willen spelen, maar de vleugelaanvaller van Union Berlin kampte in maart nog met een blessure. Suriname komt later komende zomer ook uit op de Gold Cup, die tussen juli en augustus gespeeld zal worden in de Verenigde Staten. In de groepsfase neemt Suriname, dat voor het eerst sinds 1977 deelneemt aan het kampioenschap voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika, het in ieder geval op tegen Costa Rica en Jamaica.

De volledige selectie:

Keepers: Warner Hahn (Anderlecht), Claidel Kohinor (SV Robinhood), Ishan Kort (Almere City).

Verdedigers: Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Donk (Galatasaray), Myenty Abena (Sloven Bratislava), Shaquille Pinas (ADO Den Haag), Ramon Leeuwin (AZ), Kelvin Leerdam (Inter Miami), Ridgeciano Haps (Feyenoord).

Middenvelders: Roland Alberg (Hyderabad), Dion Malone (NAC Breda), Ryan Koolwijk (Almere City), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa), Mitchell Donald (Erzurumspor).

Aanvallers: Nigel Hasselbaink (Ihud Bnei Sakhnin), Florian Jozefzoon (Rotherham United), Sheraldo Becker (Union Berlin), Gleofilo Vlijter (Beitar Jeruzalem), Ivenzo Comvalius (NK Dugopolje), Dimitrie Apai (W Connection), Diego Biseswar (Apollon Limassol), Mitchell te Vrede (Al-Fateh).