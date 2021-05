‘Kans dat Bazoer en Tannane dan nog bij Vitesse spelen is erg klein’

Woensdag, 19 mei 2021 om 14:47 • Rian Rosendaal

Vitesse houdt rekening met een zomers vertrek van Oussama Tannane en Riechedly Bazoer. Beide middenvelders gaven onlangs al te kennen dat ze willen vertrekken uit Arnhem en technisch directeur Johannes Spors dat hij niet dwars gaat liggen. Mochten er aantrekkelijke aanbiedingen binnenkomen bij Vitesse, dan krijgen Tannane en Bazoer de mogelijkheid om van club te wisselen.

"We hebben een heel eerlijk gesprek met elkaar gehad", laat Spors woendag weten in gesprek met Voetbal International. "Ik respecteer hun verlangen zich te oriënteren op een transfer, daar ben ik mee akkoord gegaan. Als er een club komt die zowel voor hen als voor Vitesse interessant is, dan zullen ze vertrekken. Eerlijk gezegd acht ik de kans dat ze volgend seizoen nog bij Vitesse spelen erg klein." De Vitesse-directeur snapt wel waarom er aan Bazoer en Tannane wordt getrokken. "Bazoer is VI Speler van het Jaar geworden en is nog altijd jong (24 jaar, red.), Tannane heeft ook een uitstekend seizoen gehad. Dan is het logisch dat er belangstelling voor die jongens komt."

"En wij kennen onze plaats, ik ga spelers geen belachelijke salarissen betalen om ze maar krampachtig hier te houden. We kennen onze grenzen en binnen die grenzen zijn we aantrekkelijk genoeg. Spelers verkopen hoort erbij, daar ben ik helemaal niet bang voor. We hebben uiteraard ook al mogelijke vervangers in het vizier", zo benadrukt de hoopvolle Spors. Bazoer gaf vorige week tegenover Voetbal International te kennen dat hij Vitesse achter zich wil laten deze zomer.

"In principe ga ik weg, daar heb ik al met de club en de technisch directeur over gesproken. Maar het moet allemaal wel kloppen. Ik ben klaar om weer een stap te maken", aldus Bazoer, die al actief was in Duitsland en Portugal. "Het is niet zo makkelijk in het buitenland een-twee-drie te slagen als iedereen hier altijd denkt, hier weet ik wat ik heb. Bij Vitesse voel ik me weer vrij. Ik sluit ook niet uit dat ik in Nederland blijf. Ik ga met mijn broer eens kijken wat de mogelijkheden zijn", aldus de ambitieuze middenvelder. Bazoer en Tannane liggen tot 2022 vast in Arnhem, waardoor Vitesse een transfersom kan vragen.