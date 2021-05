The Times: Harry Kane heeft maar één club in gedachten

Woensdag, 19 mei 2021 om 14:12 • Rian Rosendaal

Harry Kane wil zijn loopbaan het liefst voortzetten bij Manchester City, zo onthult The Times woensdag. De aanvaller van Tottenham Hotspur ziet een samenwerking met manager Josep Guardiola wel zitten, zo klinkt het. De Engelse kampioen was vorig jaar al in de markt voor Kane, die destijds echter de afspraak maakte met Tottenham-voorzitter Daniel Levy dat hij nog minstens een jaar zou blijven. Na afloop van dit seizoen krijgt de topscorer van de Premier League alsnog de gelegenheid om van club te wisselen.

Volgens de Engelse krant gaat Kane deze week opnieuw in gesprek met Levy, om zo een voortijdig vertrek bij Tottenham mogelijk te maken. Tottenham wil Kane het liefst niet kwijt, maar 27-jarige spits denkt elders meer kans te maken op het binnenhalen van grote prijzen. De aanvoerder sprak volgens Sky Sports ook al met Manchester United en Chelsea, terwijl het Franse TF1 meldt dat Kane een oriënterend telefoongesprek heeft gevoerd met Mauricio Pochettino. De huidige trainer van Paris Saint-Germain werkte eerder succesvol met Kane samen bij Tottenham. Toch geeft Kane naar verluidt de voorkeur aan een binnenlandse transfer om in de Premier League te blijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Times weet verder te melden dat Tottenham Kane alleen voor de absolute hoofdprijs wil laten gaan, daar zijn contract in Noord-Londen nog drie jaar doorloopt. Geïnteresseerde clubs moeten met minstens 175 miljoen euro over de brug komen om een deal met the Spurs rond te krijgen. Levy geeft er daarnaast de voorkeur aan om de aanvaller aan een club buiten Engeland te verkopen. Op de achtergrond is de technische leiding al gestart met de zoektocht naar een geschikte opvolger van Kane, zo bracht Sky Sports maandag naar buiten.

Kane wilde vorig jaar zomer al vertrekken, maar werd door de clubleiding overtuigd om onder José Mourinho te beginnen aan een nieuw seizoen. Tottenham had gehoopt op een succesvol jaar, maar grijpt in plaats daarvan naast alle prijzen en loopt tot overmaat van ramp zeer waarschijnlijk een ticket voor de Champions League mis. Kane leverde persoonlijk een topprestatie door 22 goals en 13 assists te produceren in 33 competitieduels. De spits sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen FA Cup-winnaar Leicester City. Dat is gelijk de laatste kans voor Kane om de topscorerstitel in de Premier League te grijpen. Mohamed Salah staat namelijk ook op 22 doelpunten