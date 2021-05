Tahiri verruilt RKC Waalwijk voor club in voorronde Champions League

Woensdag, 19 mei 2021 om 13:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:07

Anas Tahiri staat op het punt om een contract te tekenen in Roemenië. De middenvelder van RKC Waalwijk is volgens GSP in verregaande onderhandelingen met CFR Cluj. Volgens de Roemeense sportkrant staan enkel een aantal details een overgang nog in de weg. Tahiri besloot al eerder om zijn aflopende contract bij RKC niet te verlengen, waardoor hij transfervrij is op te pikken bij de nummer vijftien van de Eredivisie.

Cluj is een van de grootste clubs in Roemenië en wist dit seizoen voor het vierde jaar op rij de landstitel te veroveren. Daarmee verzekerde de club zich van deelname aan de tweede voorronde van de Champions League. De voorsprong op achtervolger FCSB, beter bekend onder de oude naam Steaua Boekarest, bedroeg zes punten. GSP meldt dat de transfer van Tahiri op een goed moment komt voor Cluj, daar de club deze zomer een drietal basiskrachten uitzwaait om uiteenlopende redenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tahiri geldt bij RKC, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen, als vaste waarde. De in Marokko geboren Belgische middenvelder kwam in 2018 over van Lierse SK en wist in zijn eerste seizoen met RKC meteen promotie naar de Eredivisie af te dwingen, toen de ploeg van trainer Fred Grim zich na een achtste plek als eindnotering via de play-offs verzekerde van een plek in de Eredivisie. Tahiri was in zijn eerste twee seizoenen in Waalwijkse dienst goed voor vijf doelpunten en één assist. De afgelopen jaargang noteerde hij vier assists en één treffer.

Vorige week slaagde Tahiri er met RKC in zich op de slotdag van de competitie te handhaven, daar de ploeg een beter doelsaldo noteerde dan FC Emmen, dat met evenveel punten als zestiende eindigde. Tahiri gaf in april tegenover ESPN al aan een volgende stap te willen maken in zijn carrière. "Ik heb een goed gesprek gehad met de club een aangeven een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Met het coronavirus is het makkelijker om transfervrij te zijn, dat verhoogt je kansen", aldus de middenvelder.