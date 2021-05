‘Het zou een teken van respect zijn als Lewandowski zegt: ’Ik speel niet‘’

Woensdag, 19 mei 2021 om 13:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:08

Behoudens de strijd onderin zullen komende zaterdag tijdens de laatste speelronde in de Bundesliga de ogen vooral gericht zijn op Robert Lewandowski. De spits van Bayern München heeft nog één doelpunt nodig om het record van Gerd Müller van veertig doelpunten in één seizoen te verbreken. De aanvaller staat momenteel op gelijke hoogte met de Duitse legende en kan tegen FC Augsburg het record grijpen, maar als het aan Dietmar Hamann ligt komt het niet zover. De voormalig speler van Bayern is van mening dat Lewandowski er goed aan doet om niet in actie te komen en Müller daarmee te eren.

Het record van Müller, veertig doelpunten in één Bundesliga-seizoen, werd afgelopen weekend geëvenaard door Lewandowski, toen hij in het duel met SC Freiburg (2-2) de 1-0 voor zijn rekening nam. Tegen Augsburg krijgt Lewandowski de kans om nummer 41 aan te tekenen en zich voor eeuwig in de Duitse recordboeken te schieten. "Het zou een mooi teken zijn als Lewandowski zaterdag zegt: 'Ik speel niet, ik blijf weg van het record'", vertelt Hamann in gesprek met Sky90. "Dat zou een mooi teken zijn voor de wereld, voor het voetbal, voor het volk en uit respect voor Gerd Müller."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hamann, die zelf 105 keer het shirt van Bayern droeg en 59-voudig international is van de Duitse nationale ploeg, rekent op begrip bij Lewandowski. "Hij zou het ermee eens moeten zijn dat Gerd Müller het niet verdient om zijn record te verliezen", gaat Hamann verder. "Zonder Gerd Müller zou Bayern niet staan waar het nu staat. Op welke manier zou je nou meer waardering kunnen uitspreken door afstand te doen van die wedstrijd of hem niet te laten spelen?" Lewandowski had tegen Freiburg al de mogelijkheid om het record te grijpen, maar miste twee opgelegde kansen. "Ik denk dat heel veel mensen opgelucht zijn met het feit dat Müller door die missers het record nog steeds heeft", aldus Hamann.

Het voorstel van Hamann kreeg in de studio weinig bijval van Heribert Bruchhagen, voormalig algemeen directeur van onder meer Schalke 04 en Hamburger SV. "Dat is toch niet eerlijk?", vraagt Bruchhagen zich hardop af. "Ik begrijp je argumenten, maar hier staat zoveel druk op. Dit gaat om zoveel belangen. Dat is echt teveel gevraagd. Zelfs als Lewandowski het record grijpt is het niet te vergelijken met de prestatie van Müller. Niemand zal het niveau van Müller ontstijgen, ook Lewandowski niet, mocht hij nog tot 42 of 43 doelpunten komen."