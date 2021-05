De Graafschap grijpt in na mislopen promotie en ontslaat Snoei

Woensdag, 19 mei 2021 om 11:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:09

Mike Snoei is ontslagen door de leiding van De Graafschap, zo maakt de club woensdag wereldkundig. De positie van de hoofdtrainer is onhoudbaar geworden na het mislopen van promotie naar de Eredivisie en er is onvoldoende draagvlak voor een derde seizoen van de coach in Doetinchem. Snoei was sinds 2019 aan De Superboeren verbonden. De clubleiding start nu de zoektocht naar een coach voor volgend seizoen.

"Wij hebben Mike leren kennen als een keiharde werker, die een groep lang scherp weet te houden en die tot de laatste minuut heeft gevochten voor promotie", reageert technisch manager Peter Hofstede in een verklaring op de clubsite "Er is twijfel of deze manier van werken drie seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie vol te houden is. Dan is het beter om nu de conclusie te trekken en niet door te gaan."

"Ik kijk terug op twee fantastische jaren bij een geweldige club", zo benadrukt de vertrekkende Snoei. "Ik ben trots op mijn selectie en staf, we hebben tot het einde geknokt op zoek naar dat ultieme doel. Een geweldig woord van dank aan de supporters van De Graafschap. Ondanks alle coronabeperkingen bleven zij de club tot de laatste seconde steunen met imposante acties. Het doet mij dan ook pijn dat wij samen één doelpunt tekort kwamen voor de zo gewilde promotie."

Volgens werd de selectie van De Graafschap woensdagochtend op de hoogte gesteld van het besluit om de samenwerking met Snoei stop te zetten. In de slotfase van het seizoen ging het helemaal mis voor de club uit Doetinchem. Directe promotie lag voor het grijpen, maar tegen Jong Ajax (1-1) en Helmond Sport (0-0) werden dure punten gemorst. Op de slotdag van het reguliere seizoen wist Go Ahead Eagles alsnog de felbegeerde tweede plaats en de bijbehorende promotie in de wacht te slepen. De Graafschap begon als nummer drie aan de play-offs om promotie, maar in de eerste ronde tegen Roda JC Kerkrade (2-3 verlies) ging het gelijk mis.

De Gelderlander wist maandag overigens al te melden dat de positie van Snoei wankel was geworden op De Vijverberg. Twee dagen later is het bestuur na een grondige evaluatie tot de conclusie gekomen dat de komst van een nieuwe oefenmeester noodzakelijk is geworden. Het contract van Snoei, dat onlangs werd verlengd tot 2022, zal moeten worden afgekocht. De ontslagen coach slaagde er met De Graafschap tot tweemaal toe niet in om promotie af te dwingen. Vorig seizoen stond de ploeg op de tweede plaats op het moment dat de competitie vanwege de coronacrisis definitief werd stilgelegd. De KNVB besloot daarop om geen clubs te laten promoveren.

Intern was er naar verluidt al langere tijd onvrede over de werkwijze van Snoei, die volgens bovengenoemde regionale krant regelmatig ruzie had met spelers en andere mensen binnen de organisatie. Hofstede krijgt van het bestuur van De Graafschap nu de opdracht om een geschikte opvolger voor Snoei te vinden. Eventuele namen van kandidaten hebben zich voorlopig nog niet aangediend.