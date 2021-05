Bayer Leverkusen kiest plaaggeest uit Europa League als opvolger Bosz

Woensdag, 19 mei 2021 om 11:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

Bayer Leverkusen heeft twee maanden na het ontslag van Peter Bosz een nieuwe trainer aangesteld. De huidige nummer zes van de Bundesliga legt komend seizoen de verantwoordelijkheid in handen van Gerardo Seoane, die interim-trainer Hannes Wolf opvolgt. De Zwitser, die momenteel aan het roer staat bij Young Boys, tekent een contract tot medio 2024, terwijl Wolf na dit seizoen terugkeert bij de Duitse voetbalbond als bondscoach van Duitsland Onder-19.

Seoane is voor Leverkusen geen onbekend gezicht, daar de oefenmeester met Young Boys in de strijd om de Europa League dit seizoen rechtstreeks tegenover het team van Bosz stond in de zestiende finale. In eigen huis waren de Zwitsers met 4-3 te sterk, waarna ook de return in Duitsland met 0-2 werd gewonnen. In de achtste finale bleek vervolgens Ajax te sterk over twee duels. De uitschakeling in de Europa League kostte Bosz een maand later de kop, waarna Wolf overkwam van de DFB om het seizoen af te maken. Met nog één speelronde te gaan is Leverkusen als nummer zes al verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

"Met Gerardo Seoane willen we volgend seizoen weer aanvallend voetbal spelen", licht sportief directeur Rudi Völler de keuze voor Seoane toe op de website van de Duitse club. "Hij is drie keer op rij kampioen geworden van Zwitserland met Young Boys en wist in 2020 de beker te winnen. Dat deed hij met een aantrekkelijk en aanvallend spelidee dat heel dicht bij onze filosofie in Leverkusen ligt. We definiëren onszelf hier al heel lang door middel van een agressieve, dominante en technisch verfijnde stijl. En we willen deze manier van spelen met Seoane de komende jaren verder doorontwikkelen."

Seoane, die zowel over de Zwitserse als Spaanse nationaliteit beschikt, werkte in het verleden bij onder meer Grasshoppers, FC Luzern en FC Sion en begint aan zijn eerste trainersklus buiten Zwitserland. "Ik zie deze stap als een stap omhoog naar een volgend niveau", vertelt Seoane. "Natuurlijk kijken wij Zwitsers altijd naar de Bundesliga. Dit is een Europese topcompetitie en Bayer Leverkusen staat al jaren aan de top. Ik kijk erg uit naar deze uitdaging en ben klaar om te werken met een Bundesliga-elftal met zoveel potentie."