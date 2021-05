‘Zo wordt er wel gedacht in het kamp-Babel, dat invloed Derksen zover reikt’

Woensdag, 19 mei 2021 om 11:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:21

Valentijn Driessen komt met een opvallende suggestie naar aanleiding van het ontbreken van Ryan Babel in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat de invloed van Johan Derksen ervoor heeft gezorgd dat bondscoach Frank de Boer een streep zette door de naam van de Galatasaray-aanvaller. De analist heeft meermaals aangegeven dat hij het onbegrijpelijk vindt dat Babel nog steeds een international is.

"Als je een jaar lang loopt te verkondigen dat Babel de belangrijkste man is en hem als eerste op het formulier zet. En het is de eerste die afvalt, dat klopt niet helemaal natuurlijk", concludeert Driessen woensdagochtend in de ochtendshow van Radio Veronica. "Het is allemaal voor de bühne, allemaal vanwege Veronica Inside denk ik, vanwege Johan (Derksen, red.). Zo wordt er wel gedacht in het kamp-Babel, dat de invloed van Johan zover reikt dat zelfs de bondscoach overstag gaat, ja."

Volgens presentator Wilfred Genee zou het 'een teken van zwakte' zijn van De Boer, mocht de bewering van Driessen over Babel en Derksen daadwerkelijk kloppen. Het is volgens hem een heel verkeerd signaal richting de overige Oranje-spelers. "Johan heeft ook gezegd dat Remko Pasveer in de goal moet, dan moet je toch hopen dat De Boer daar niet ook aan mee gaat werken. Dan wordt het wel een heel rare selectie", antwoordt Driessen met een kwinkslag.

Voor Kenneth Perez kwam het passeren van Babel als een donderslag bij heldere hemel. "Babel is er altijd bij geweest. Ik vond het ook zeer respectloos”, zo benadrukte de Deen maandag bij Voetbalpraat van ESPN. "Er werd gedaan alsof het niets uitmaakt of hij nou wel of niet meegaat. Hij heeft volgens mij tachtig interlands (69 interlands, red.) gespeeld en hij kan echt wel voetballen. Dat laat hij nu ook zien in Turkije." Babel werd in 2017 voor het laatst niet opgeroepen voor het Nederlands elftal.