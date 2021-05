Zahavi komt met nieuw statement op Instagram: ‘Nu ik jullie aandacht heb...'

Woensdag, 19 mei 2021 om 10:22 • Laatste update: 10:31

Eran Zahavi heeft op Instagram opnieuw van zich laten horen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dinsdagavond gooide hij olie op het vuur door een bewerkte foto te plaatsen, waarop het lijkt alsof Paul Pogba en Amad Diallo een Israëlische vlag vasthouden. In werkelijkheid droegen de spelers van Manchester United dinsdag na afloop van de wedstrijd tegen Fulham (1-1) een Palestijnse vlag. Woensdagochtend komt Zahavi met een nieuw statement.

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is al wekenlang onderwerp van gesprek op social media. Zahavi probeert duidelijkheid te scheppen over wat er zich afspeelt. “Nu ik jullie aandacht heb, is het tijd om uit te leggen wat er écht aan de hand is. Niemand van jullie is op de hoogte van de achtergrond van het conflict. Misschien weten jullie niet eens waar Gaza en Jeruzalem liggen. Beter zetten jullie social media in om op te roepen tot vrede van beide kanten. Alles wordt dan een stuk eenvoudiger”, schrijft Zahavi.

Na zijn statement volgen op zijn Instagram-account heftige beelden, onder meer van afgevuurde raketten. De beelden worden begeleid door een tekst: “Social media is overspoeld met posts die steun bieden aan de benarde situatie van de Palestijnen en Israël veroordelen. Laten we een paar dingen verduidelijken. Allereerst wil Israël geen Palestijnen in Gaza schaden. Hamas vuurde de eerste schoten af toen het begon met het lanceren van raketten op Israëlische burgers, wat leidde tot escalatie. Hamas lanceert zijn raketten vanuit dichtbevolkte gebieden, vanuit scholen, ziekenhuizen en woningen. Hamas gebruikt de bevolking van Gaza als een menselijk schild voor zijn soldaten en leiders. Hamas richt zijn raketten op dichtbevolkte Israëlische steden om één reden: om vrouwen, mannen en kinderen te doden. Hamas-raketten doden. Het is ons recht en onze plicht om onszelf te verdedigen en onze mensen te beschermen. Ieder ander land ter wereld zou precies hetzelfde doen. We hopen allemaal op rust en stilte.”

Het bericht van de PSV-spits komt de ochtend na zijn bewerkte post waarop Pogba en Diallo te zien waren. "Bedankt, jongens. We waarderen de steun van iedereen over de hele wereld", schreef Zahavi cynisch bij de bewerkte foto. De 33-jarige aanvaller plaatste maandag overigens al een soortgelijke foto op zijn Instagram Stories. Toen liet hij het lijken alsof Hamza Choudhury en Wesley Fofana van Leicester City een Israëlische vlag vasthielden, terwijl ze in werkelijkheid met een Palestijnse vlag over het veld liepen. Die laatste post verdween ook weer snel van de Instagram van Zahavi.

Zahavi liet vorige week ook al van zich horen op Instagram. Toen deelde hij een post met daarop de tekst: 'Meer dan 300 raketten zijn afgevuurd vanuit Gaza op Israël.' De post werd begeleid met de hashtag #IsraelUnderAttack. In een andere Story van Zahavi wordt getoond hoe de Tempelberg in Jeruzalem wordt aangevallen. Ook verwees de spits van PSV naar een post van de Israëlische tv-presentator Assi Azar, die beelden liet zien van raketten die boven Tel Aviv vliegen.

Andere spelers van PSV, zoals Jordan Teze, Pablo Rosario en Mohamed Ihattaren, kwamen vorige week juist op voor de Palestijnse zaak. Het leidde tot een intern gesprek bij de Eindhovenaren, waarin volgens algemeen directeur Toon Gerbrands 'veel onderling begrip' werd getoond. "Eran is dan ook een heel realistische jongen", zei Gerbrands. "Van ’Luister, we hoeven het niet met elkaar eens te zijn, het is niks persoonlijks’. Zo zaten ze er allemaal in. Er was veel onderling begrip en respect en die volwassenheid doet me goed. Het is voor mij de eerste keer dat ik zoiets meemaak, maar het was sneller voorbij dan ik dacht."