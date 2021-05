Sjeik Mansour betaalt reiskosten van zesduizend City-fans voor CL-finale

Woensdag, 19 mei 2021 om 09:14 • Yanick Vos • Laatste update: 12:17

Zesduizend Manchester City-fans kunnen kosteloos afreizen naar Porto voor de finale van de Champions League op zaterdag 29 mei in het Estádio do Dragão. Sjeik Mansour heeft op de clubwebsite namelijk aangekondigd dat hij de reiskosten van alle supporters betaalt.

De UEFA maakte onlangs bekend dat de finale vanwege de coronacrisis is verplaatst van Istanbul naar Porto. Manchester City-supporters die een kaartje hebben bemachtigd voor de finale tegen Chelsea kunnen nu op kosten van de clubeigenaar naar Portugal. Zij moeten echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten onder meer 24 uur na de finale weer terug zijn in Engeland en verblijven ze in Porto in een bubbel. Daarnaast moeten zij getest worden op het coronavirus.

In een statement op de clubwebsite maakt Manchester City duidelijk dat het gebaar wordt gemaakt om fans financieel te steunen, naar aanleiding van de gevolgen van de coronacrisis. “Sjeik Mansour weet hoe de pandemie de supporters heeft getroffen en leidde tot een stijging van de reiskosten”, zo klinkt het op weg naar de eerste finaleplaats uit de clubgeschiedenis. “Sjeik Mansour probeert op deze manier de belangrijkste financiële drempel weg te nemen voor de fans die de finale bijwonen.”

“Pep en zijn team hebben een bijzonder seizoen achter de rug. Het bereiken van de Champions League-finale na een zeer uitdagend jaar is een historisch moment voor club. Het is daarom ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk fans de kans krijgen om deze bijzondere wedstrijd bij te wonen. Vooral degenen die Manchester City al zoveel jaren hebben gesteund, in goede en slechte tijden”, reageert Mansour.