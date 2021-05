‘Koeman niet langer bepalende factor bij komst Depay en Wijnaldum’

Woensdag, 19 mei 2021 om 08:54 • Rian Rosendaal

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum blijven transfertargets van Barcelona, ook als Ronald Koeman na dit seizoen vertrekt als trainer. Volgens Mundo Deportivo hangt de komst van de aanvaller en de middenvelder van respectievelijk Olympique Lyon en Liverpool niet per se af van de aanwezigheid van de voormalig bondscoach van Oranje. Beide internationals van het Nederlands elftal kunnen deze zomer transfervrij overstappen richting Barcelona. De kans is aanwezig dat er vóór de start van het EK al witte rook is.

Een voortijdig vertrek van Antoine Griezmann wordt niet uitgesloten, waardoor Depay serieus in beeld blijft bij de beleidsbepalers van Barcelona. Dat er geen transfersom hoeft te worden neergelegd voor de veelzijdige aanvaller speelt ook zeker een rol. Wijnaldum is gezien zijn ervaring op topniveau een aantrekkelijke optie voor de Catalanen, al lijkt het binnenhalen van Depay de grootste prioriteit te hebben in het Camp Nou. Volgens bovengenoemde Spaanse krant kunnen de salariseisen van de Lyon-aanvaller nog een struikelblok vormen, zeker gezien de beperkingen op financieel gebied in Barcelona.

Marca maakte onlangs al melding van een akkoord tussen Barcelona en Depay, met de toevoeging dat de aanvaller alleen wil komen als Koeman ook volgend seizoen aan het roer staat. De situatie lijkt korte tijd later toch iets anders te liggen. Depay, die momenteel vijf miljoen euro per jaar opstrijkt, zou een forse salarisverlaging accepteren. Volgens Mundo Deportivo is hij onlangs al op huizenjacht geweest in de wijk Pedralbes in Barcelona.

Wijnaldum staat overigens niet alleen op het lijstje van Barcelona. La Gazzetta dello Sport bracht dinsdag naar voren dat José Mourinho de middenvelder naar AS Roma wil halen. Naar verluidt ligt een driejarig contract met een jaarsalaris van ruim vier miljoen euro voor hem klaar. Eerder dit seizoen leek het er nog op dat Wijnaldum zijn contract bij Liverpool zou verlengen. Een akkoord is echter nooit gesloten, waardoor een vertrek aanstaande lijkt. Desondanks is de middenvelder altijd een vaste waarde gebleven onder manager Jürgen Klopp.

Hoewel RAC1 maandag meldde dat Barcelona 'voor 99 procent zeker' afscheid neemt van Ronald Koeman, wil Laporta volgens Mundo Deportivo en Sport pas na de laatste competitiewedstrijd in gesprek met de trainer. Koeman staat zaterdag tegen Eibar nog 'gewoon' langs de kant. Naar verluidt heeft Laporta nog geen besluit genomen over de toekomst van Koeman. De toekomst van de oefenmeester wordt begin volgende week besproken. Bij zijn komst, in augustus 2020, tekende de Nederlander een contract tot medio 2022.