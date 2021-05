Reglementair verlies van finale play-offs dreigt voor Feyenoord

Woensdag, 19 mei 2021 om 08:30 • Yanick Vos • Laatste update: 08:51

Feyenoord dreigt Europees voetbal mis te lopen door het Eurovisie Songfestival. Als vanavond ten koste van Sparta Rotterdam de finale van de play-offs wordt bereikt, dan is volgens De Telegraaf de kans aanwezig dat de ploeg van trainer Dick Advocaat bij voorbaat wordt aangemerkt als verliezer van de eindstrijd. De gemeente Rotterdam heeft bij de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond wordt gevoetbald in het stadion van Feyenoord als er een paar kilometer verderop in Ahoy het Eurovisie Songfestival gaande is. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest volgens de krant voor ongeregeldheden met fans van Feyenoord.

Als Feyenoord woensdag op eigen veld wint van Sparta, neemt de ploeg van Advocaat het in de finale op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen FC Groningen en FC Utrecht. Als Sparta wint, dan wordt de finale buiten Rotterdam gespeeld. De KNVB liet maandag aan het Algemeen Dagblad weten dat er samen met Feyenoord naar een oplossing wordt gezocht. Eenvoudig is dat niet, aangezien het volgens de reglementen niet is toegestaan om de wedstrijd te verplaatsen. In de reglementen van de KNVB staat dat bij het niet doorgaan van de finale door overheidswege, de wedstrijd moet worden verplaatst naar een neutrale locatie, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip.

De KNVB en Feyenoord zijn druk bezig om stadions en burgemeesters van andere voetbalsteden te vragen of zij bereid zijn een finale met Feyenoord te organiseren. Volgens de krant is de bereidheid daartoe nauwelijks aanwezig, vooral ook omdat de finale als testevent met publiek is aangemerkt. Als de wedstrijd niet op neutraal terrein kan worden afgewerkt, dan wordt de uitspelende ploeg als winnaar aangemerkt. FC Utrecht of FC Groningen zou zich daardoor automatisch plaatsen voor de tweede voorronde van de Conference League. De KNVB heeft voorgesteld om de finale een dag te verplaatsen, maar dat zien FC Utrecht en FC Groningen niet zitten. Zij wijzen naar het reglement, waarin staat dat uitstel niet is toegestaan.

"Ik kan me niet goed voorstellen dat de burgemeester het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord", liet Advocaat dinsdag aan duidelijkheid niets te wensen over op het persmoment in aanloop naar Sparta-thuis. "Of hij moet geen verstand van voetballen hebben." NOS-verslaggever Bert Maalderink haalde vervolgens aan dat Aboutaleb als burgemeester verantwoordelijk is voor twee grote evenementen op dezelfde dag. Advocaat heeft daar desondanks geen boodschap aan. "Maar wat is nou belangrijker?", vroeg de Feyenoord-coach zich hardop af. "Het voetballen heb ik hoger staan dan het Songfestival."