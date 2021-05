‘PSV luistert naar woorden Van Ginkel en komt snel met aanbieding’

Woensdag, 19 mei 2021 om 08:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:35

PSV legt op korte termijn een aanbieding neer bij Marco van Ginkel, zo onthult het EIndhovens Dagblad woensdag. De middenvelder, zondag nog trefzeker tegen FC Utrecht (1-1), wil graag zijn verblijf in Eindhoven verlengen en PSV ziet een verlenging van de samenwerking ook zitten. Van Ginkel liet zondag weten dat Chelsea niet van plan is om de optie in het aflopende contract te lichten, waardoor er mogelijkheden zijn voor PSV.

"Ik heb niets gehoord, dus volgens mij ben ik dan transfervrij. Ik heb van PSV nog niets gehoord, maar het zou kunnen. Ik heb het altijd naar m'n zin gehad bij PSV en werd hier altijd gewaardeerd", zei Van Gink zondag na afloop van het duel in Utrecht voor de camera van ESPN. De 28-jarige middenvelder gaat de komende tijd samen met zijn zaakwaarnemer Karel Jansen alle opties op een rij zetten met PSV als waarschijnlijk de belangrijkste en meest logische optie. Van Ginkel is inmiddels bezig aan zijn vierde verhuurperiode in het Philips Stadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea licht optie in contract Van Ginkel niet; weg naar PSV ligt open

De middenvelder van PSV had groot nieuws na het laatste duel van het seizoen. Lees artikel

De weer geheel fitte Van Ginkel staat er in ieder geval goed op bij Roger Schmidt. De coach van PSV was na afloop van de slotwedstrijd tegen Utrecht zeer complimenteus over de middenvelder, die hij ziet als voorbeeld voor de jongere spelers binnen de selectie. Van Ginkel kreeg zelfs de aanvoerdersband en prompt wist hij voor het eerst in 1135 dagen te scoren namens de Eindhovense club. De van Chelsea gehuurde speler kwam schadevrij door drie wedstrijden in acht dagen, nadat hij lange tijd kampte met blessureleed.

Volgens het Eindhovens Dagblad is PSV ook nog steeds in de markt voor Davy Pröpper, die tot 2023 vastligt bij Brighton & Hove Albion. De technische leiding is daarnaast in gesprek met André Ramalho en men gaat ervan uit dat er snel een akkoord zal komen met de centrumverdediger van Red Bull Salzburg. In een eerder stadium wist PSV Joël Drommel al los te weken bij FC Twente.