Opmerking Robben viel verkeerd bij Elia: ‘Ik neem zulke dingen zwaar op’

Woensdag, 19 mei 2021 om 07:47 • Yanick Vos • Laatste update: 08:20

Een opmerking van Arjen Robben eerder dit seizoen is in het verkeerde keelgat geschoten bij Eljero Elia. De twee buitenspelers staan vanavond tegenover elkaar in de play-offwedstrijd tussen FC Utrecht en FC Groningen. In aanloop naar dat duel komt Elia terug op een uitspraak van Robben.

Net als Robben heeft Elia dit seizoen last gehad van blessureleed, waardoor zijn terugkeer in de Eredivisie vooralsnog niet is uitgepakt zoals hij op voorhand hoopte. De 34-jarige Elia was eerder dit seizoen niet zeker van een basisplaats, wat hem een opmerking opleverde van Robben. “Bij een van de vorige wedstrijden zei hij dat ik beter naar FC Groningen had kunnen komen, omdat ik daar wel zou hebben gespeeld. Die opmerking zinde mij niet, want hij wist dat ik corona had gehad en dat ik daarom niet fit was om te spelen. Ik neem zulke dingen zwaar op, maar laat het niet zien”, zegt Elia tegen De Telegraaf.

De winnaar van het duel van vanavond (aftrap 18.45 uur) neemt het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Elia kijkt vooral uit naar een sportief duel met Robben, van wie inmiddels zeker is dat hij bij de wedstrijdselectie zit. De oud-international verscheen tegen FC Emmen voor het eerst in de basis en maakte indruk met twee assists. “Het is mooi dat hij terug is”, aldus Elia. “Ik heb respect voor zijn hele carrière. Maar iedereen moet wel normaal blijven doen. Het was wel tegen FC Emmen. Het wordt interessant om te zien, wat hij doet tegen clubs die meer tegenstand bieden.”

Elia wil zichzelf laten zien in de play-offs. Hij hoopt van waarde te kunnen zijn voor het team van trainer René Hake. “Ik heb te weinig kunnen laten zien door alle problemen (corona en een spierblessure, red.), maar ik wil de club nu heel graag terugbetalen. Met onze kwaliteiten is het haalbaar om de play-offs te winnen. Het zou een droomscenario zijn om in de finale van de play-offs tegen Feyenoord te spelen. De club waarmee ik kampioen ben geworden. Maar eerst de halve finale”, aldus Elia.