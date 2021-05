Laporta kondigt ‘noodzakelijke’ veranderingen aan bij Barça na mislopen titel

Woensdag, 19 mei 2021 om 07:28 • Yanick Vos • Laatste update: 07:36

Joan Laporta heeft vanaf volgende week veranderingen aangekondigd nu Barcelona het kampioenschap op een ‘onbegrijpelijke’ manier heeft verspeeld. De voorzitter spreekt in Spaanse media van ‘een einde van een cyclus’, al laat hij niet los wat dit precies betekent. Of trainer Ronald Koeman en zijn technische staf moeten vrezen voor zijn baan is vooralsnog onduidelijk.

Barcelona had na een indrukwekkende reeks overwinningen de koppositie voor het grijpen tegen Granada. De ploeg van Koeman ging op eigen veld met 1-2 onderuit. In de wedstrijden die volgden werd de landstitel definitief verspeeld. Sindsdien wordt in Spanje volop gespeculeerd over een ontslag van Koeman. Diverse Spaanse media meldden eerder deze week dat Laporta volgende week in gesprek gaat met de Nederlandse trainer. In dat onderhoud zal duidelijk worden of Koeman ook volgend seizoen voor de groep staat. Aanstaande zaterdag staat de coach tegen Eibar gewoon langs de lijn. Of dat voor de laatste keer zal zijn als trainer van Barcelona, zal volgende week duidelijk worden.

In aanloop naar het gesprek met Koeman kondigt Laporta veranderingen aan. “Vanaf volgende week zul je een reeks beslissingen zien die moeten worden genomen”, sprak Laporta dinsdag op een Catalaans muziekfestival, geciteerd door Marca. “Als ik spreek over het einde van een cyclus of dat er vernieuwingen nodig zijn, is dat omdat ik denk dat we dat moeten doen. We hebben de Copa del Rey gewonnen en daar zijn we trots op, maar we werden al heel vroeg uitgeschakeld in de Champions League en haakten in de strijd om de landstitel naar mijn mening op een onbegrijpelijke manier af. Ik heb altijd gezegd dat ik aan het einde van het seizoen het team zal evalueren, in de zin van hoe er is gespeeld en wat de resultaten waren. En dat gaan we komende week bekendmaken”, aldus Laporta.

Mogelijk blijft het dienstverband van Koeman als trainer van Barcelona beperkt tot een seizoen, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022. De Catalanen haalde onder zijn leiding uit de laatste vijf competitiewedstrijden slechts vijf punten. Hierdoor werd de titel verspeeld en is de derde plaats het hoogst haalbare. Aanstaande zaterdag komt Barcelona voor het laatst dit seizoen in actie, uit tegen Eibar.