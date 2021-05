Frank de Boer onthult EK-doelstelling: ‘Maar dan moet álles meezitten’

Woensdag, 19 mei 2021 om 06:56 • Yanick Vos • Laatste update: 07:36

Frank de Boer ziet Nederland niet als een van de favorieten voor de eindzege op het EK, maar hoopt toch hoge ogen te gooien. Gevraagd naar de doelstelling van Oranje op het eindtoernooi, laat de bondscoach aan het Algemeen Dagblad weten dat hij graag minimaal de halve finale wil halen. De Boer vindt België, Frankrijk en Spanje de grote favorieten voor de EK-winst in juli.

In aanloop naar het EK hamert De Boer in het interview met de krant erop dat de sfeer binnen de selectie goed moet zijn. Alleen dan kan er volgens de bondscoach goede prestaties worden geleverd. “Ik ben er heilig van overtuigd dat je een fantastische sfeer moet creëren. We hoeven maar naar de toernooien van 1990 en ’96 te kijken om te zien dat er niks van komt als de sfeer bij Oranje slecht is”, aldus De Boer. In 1990 plaatste Nederland zich voor de achtste finale zonder ook maar een groepswedstrijd te winnen, om vervolgens uitgeschakeld te worden door West-Duitsland (2-1).

In 1996 bleek Frankrijk in de kwartfinale na strafschoppen te sterk voor de ploeg van Guus Hiddink. Dat EK werd voor Oranje overschaduwd door het zogenoemde kabelincident. Nadat Zwitserland was verslagen uitte Edgar Davids felle kritiek op Hiddink. Hij was van mening dat de bondscoach bij het bepalen van de tactiek te veel rekening hield met de mening van Danny Blind en Ronald de Boer. Davids werd vanwege zijn kritiek naar huis gestuurd. In de media werd de uitspraak van Davids gezien als het bewijs van een verdeelde spelersgroep. Toen uit een foto bleek dat alle blanke spelers tijdens een maaltijd aan een andere tafel zaten dan de zwarte spelers, was de conclusie dat ‘de kabel’ bestaande uit Patrick Kluivert, Clarence Seedorf, Winston Bogarde, Michael Reiziger en Davids, in onmin leefde met de rest van de selectie.

Op het EK dat voor Oranje op 13 juni begint in de Johan Cruijff ArenA met een groepsduel met Oekraïne, zet De Boer hoog in als hem gevraagd wordt naar de doelstelling. “Ik zou graag minimaal de halve finale halen. Maar dan moet álles meezitten”, benadrukt de trainer. “Geen blessures, geen onnodige rode kaarten. Alles wat nóg meer is dan halve finale zou een geweldige prestatie zijn. Met de eerste twaalf, dertien spelers hebben we een hartstikke goed team. Een homogeen team, daarin zie ik wel parallellen met Oranje-teams waarin ik zelf speelde, zoals in 1998.”

“We kunnen heel ver reiken, maar ik vind niet dat we bij de EK-favorieten horen. België, Frankrijk en Spanje zijn voor mij de topfavorieten. Daarna heb je Portugal, Engeland, Duitsland, Italië. In dat rijtje tussen vier en acht schat ik ons ook in”, aldus De Boer, die uitlegt dat hij niet vast wil houden aan alleen het 4-3-3-systeem. Hij wil dat zijn ploeg in staat is om op het EK meerdere systemen te spelen. “Ik wil dat we straks heel snel kunnen schakelen. Oók tijdens wedstrijden. Van 4-3-3 naar 5-3-2 of 3-5-2 of 3-4-3. In de voorbereiding gaan we proberen dat erin te krijgen. Dat heb ik met een aantal spelers al besproken.”