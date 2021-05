Mbappé zet social media in vuur en vlam met post over Benzema

Dinsdag, 18 mei 2021 om 22:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:52

Kylian Mbappé kan niet wachten om met Karim Benzema naar het EK te gaan. De sterspeler van Paris Saint-Germain reageert op social media vol blijdschap op het nieuws dat zijn collega van Real Madrid mee mag met het Franse nationale elftal. Benzema maakt na zes jaar zijn rentree bij les Bleus, zo werd dinsdag bekend.

"KB x KM", zo verwijst Mbappé op Twitter naar zijn eigen initialen en die van Benzema bij een foto van hen samen. Daarachter zet hij negen vuuremoji's, ten teken van grootse verwachtingen van de samenwerking. De post van Mbappé wordt vol enthousiasme onthaald op Twitter. De foto werd binnen een half uur meer dan 100.000 keer geliket en stond dinsdagavond laat al op meer dan 200.000 likes.

KB x KM ?????????????????? pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Benzema zelf kijkt ook uit naar het samenspelen met Mbappé op het EK en deelt de foto. De aanvalsleider van Real Madrid plaatst zelf ook een boodschap. "Zo trots op mijn terugkeer bij het Franse team en op het vertrouwen dat in mij wordt gesteld", aldus Benzema. "Dank aan mijn familie, mijn vrienden, mijn club, aan jou, en aan al diegenen die me altijd hebben gesteund." Ploeggenoot Marcelo van Real Madrid reageert: "Jij verdient het, Benzo." Ook Vinícius Júnior, Casemiro en Luka Modric reageren enthousiast door middel van emoji's.

Mbappé keek dinsdagavond ook alvast vooruit naar het EK. "Ons doel is altijd hetzelfde en dat is om te winnen en om alle Fransen trots te maken", zei de 22-jarige aanvaller, die in 2018 ook al het WK won met zijn land. "Het zou ongelooflijk zijn twee keer achter elkaar te winnen. We zullen uit de ervaring van 2018 putten." Mbappé werd ook gevraagd aan zijn eventuele deelname aan de Olympische Spelen later deze zomer. "Iedereen weet dat het een grote droom voor me is. Ik beslis niet, maar ik hoop echt dat ik minstens één keer in mijn leven kan meedoen."