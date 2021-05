Manchester City moet knullige rode kaart bekopen met nederlaag

Dinsdag, 18 mei 2021 om 21:55 • Jeroen van Poppel

Manchester City heeft dinsdagavond verloren van Brighton & Hove Albion. De ploeg van Josep Guardiola kwam in ondertal op 0-2 voorsprong nadat João Cancelo al in de tiende minuut rood had gekregen. Brighton wist de manmeersituatie alsnog uit te buiten en zette een gigantische comeback in: 3-2. Het resultaat is vooral voor de statistieken, want City was al ruimschoots kampioen en Brighton al veilig. Joël Veltman en Davy Pröpper waren er vanwege blessures nog altijd niet bij in het Amex Stadium, waar 10.000 toeschouwers aanwezig waren.

De wedstrijd was pas twee minuten onderweg toen Manchester City de score opende. Riyad Mahrez legde de bal vanaf de rechterflank bij de tweede paal, waar Ílkay Gündogan hem binnenkopte. De aanvoerder is met dertien competitiedoelpunten de verrassende clubtopscorer van City dit seizoen. In de tiende minuut moesten de bezoekers met tien man verder, toen João Cancelo een hoge dieptebal verkeerd inschatte en zijn doorgebroken tegenstander Danny Welbeck naar het gras trok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brighton nam door de overtalsituatie meer initiatief, maar slaagde er nauwelijks in om gevaar te stichten. Behoudens een poging van Alexis Mac Allister, die door Rubén Dias werd geblokt, had City in de eerste helft niets te duchten van de thuisploeg. Direct na rust sloegen the Citizens opnieuw toe. Phil Foden onderschepte de bal op de middellijn bij Ben White en begon aan een enorme rush over de linkerflank. Foden zag geen medespelers vrij staan en besloot de bal handig in de verre hoek te punteren: 0-2.

Twee minuten later bracht Brighton de spanning terug in de wedstrijd. Rodri speelde de bal zomaar in de voeten bij Leandro Trossard, die begon aan een lange dribbel. Na meerdere schijnschoten, waarbij hij onder meer de tackle van Dias ontweek, schoot Trossard de bal van dichtbij hard binnen: 1-2. Brighton geloofde in een resultaat en werd in de 72ste minuut opnieuw beloond voor zijn aanvalsdrang, toen Adam Webster raak kopte uit een voorzet van Pascal Gross: 2-2.

Het werd nog mooier voor the Seagulls, die vijf minuten later dankzij Dan Burn aan de leiding kwamen. Brighton sneed door het midden door de defensie van Manchester City. Het schot van Trossard kon nog gekeerd worden door Ederson Moraes, de rebound was een koud kunstje voor Burn: 3-2. In de slotfase had City nog een punt kunnen redden, maar Gabriel Jesus stuitte op doelman Robert Sánchez en Eric García ramde de rebound over.