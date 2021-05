Besiktas viert feest en sleept eerste dubbel in twaalf jaar tijd binnen

Dinsdag, 18 mei 2021 om 21:40 • Daniel Cabot Kerkdijk

Besiktas heeft voor het eerst sinds 2008/09 de dubbel gewonnen. Het team van trainer Sergen Yalcin was dinsdagavond, drie dagen na de verovering van de landstitel, in de finale van de Turkse beker te sterk voor Antalyaspor: 0-2. Het is de tiende keer dat Besiktas de Türkiye Kupasi wint en de eerste sinds 2010/11. Twee seizoenen eerder won de topclub uit Istanbul voor het laatst de dubbel.

Na amper twee minuten op de klok nam Besiktas reeds de leiding. Georges-Kévin N'Koudou ging diep op links na een lange bal van Atiba Hutchison en gaf laag en scherp voor. Doelman Ruud Boffin kreeg zijn hand tegen de bal, maar stelde Josef daarmee in staat om van dichtbij te scoren: 0-1. Na een half uur spelen kwam Besiktas op 0-2: Rachid Ghezzal veroverde de bal op het middenveld en gaf deze op het juiste moment mee aan Valentin Rosier, die Boffin met een diagonale inzet verschalkte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tot meer waren Antalyaspor, met onder meer Naldo, Nuri Sahin en Lukas Podolski in de basis, en Besiktas niet in staat in het Gürsel Aksel-stadion in Izmir. In de extra tijd trof Veysel Sari namens Antalyaspor nog wel de paal. Besiktas verzekerde zich afgelopen zaterdag op de allerlaatste speeldag van de Süper Lig van de landstitel door Galatasaray op doelsaldo voor te blijven: + 45 om + 44. Voor Antalyaspor stonden de laatste weken van de competitie in het teken van lijfsbehoud en zo geschiedde met een zestiende plaats.