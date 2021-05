Manchester United geeft het weg na wereldgoal van Edinson Cavani

Dinsdag, 18 mei 2021 om 20:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:59

Manchester United heeft voor het derde thuisduel op rij in de Premier League niet kunnen winnen. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer moest dinsdagavond genoegen nemen met een gelijkspel tegen het gedegradeerde Fulham: 1-1. Het hoogtepunt van de wedstrijd was zonder meer de voortreffelijke treffer van Edinson Cavani in de eerste helft. Voor Manchester United staat naast de eer ook nog de tweede plek op het spel. Leicester City heeft vijf punten minder, maar ook een wedstrijd minder dan the Mancunians.

Een briljant doelpunt van Cavani gaf de doorslag in de eerste helft op Old Trafford, waar tienduizend voetballiefhebbers zaten. Manchester United domineerde in de eerste helft en na een kwartier spelen werd het duel op schitterende wijze uit evenwicht gebracht. Na een bal van David de Gea richting Bruno Fernandes raakte de Portugees het leer nog zeer subtiel aan, waardoor Cavani de vrije doortocht had richting het doel van Alphonse Aréola. De spits schoot de bal echter verrassend vanaf ruim dertig meter met veel gevoel over de keeper heen.

????????????!!! WOW! ???? Wat een waanzinnige goal van de Uruguayaan ?? En hoor dat publiek op Old Trafford ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNFUL pic.twitter.com/nG6TQ7JP99 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 18, 2021

Solskjaer keek tevreden toe hoe zijn team, zeker na de thuisnederlagen tegen Liverpool en Leicester City, in aanvallend opzicht voor gevaar zorgde, al werd de voordelige marge niet uitgebreid. De beste kans was voor Fernandes, die zag hoe Aréola zijn inzet van richting veranderde. Fulham kreeg mogelijkheden via Fabio Carvalho en Zambo Anguissa, maar mocht ook blij zijn dat Manchester United niet meer deed met de onzorgvuldigheid van the Cottagers achterin.

In de tweede helft had Fulham meer balbezit, maar het team van Scott Parker had moeite om voorbij de middenvelders van Manchester United te komen. De beste kansen bleven voor de thuisploeg: een vrije trap van Fernandes ging maar net naast en Aréola redde goed op een schot van Mason Greenwood. Na een uur spelen was Fulham dicht bij de 1-1 toen De Gea een inzet van Ademola Lookman tegen de paal tikte en daarna de rebound van Carvalho keerde. Fernandes en Greenwood faalden daarna eveneens in de afwerking.

Fulham kwam een kwartier voor tijd mede dankzij een onachtzaam moment in de defensie van Manchester United op 1-1. Na een uitstekende voorzet van Bobby De Cordova-Reid vanaf de rechterkant werd Joe Bryan bij de verste paal over het hoofd gezien, waarna De Gea geen antwoord had op zijn kopbal. Dat was ook de eindstand in Manchester, waar Donny van de Beek enkele minuten voor tijd inviel voor Cavani en Kenny Tete even later de plek van Lookman innam.